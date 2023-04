Vicedirektør: Der skal være en meget god grund til at kigge i andres journal

Seks medarbejdere på Rigshospitalet er mistænkt for at kigge i journalen, der tilhører den 13-årige pige, som blev frihedsberøvet og voldtaget. Kristeligt Dagblad har spurgt den lægefaglige vicedirektør på Sjællands Universitetshospital, hvem der har lov at kigge i andres journaler