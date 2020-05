Der skal være to kvadratmeter per gæst på restauranter

Restauranter skal sørge for to kvadratmeter per person ifølge retningslinjer. De skal lukke inden midnat.

Restauranter og caféer skal have to kvadratmeter per person, viser retningslinjer fra Erhvervsministeriet.

Hvis kunderne "i væsentlighed" står op, fordobles kravet til fire kvadratmeter per person.

Det skyldes, at der er større sandsynlighed for at passere andre gæster, end hvis man sidder ned på en restaurant.

Erhvervsministeriets nye retningslinjer viser også, at alle serveringssteder, der serverer mad, drikkevarer eller tobak til at nyde på stedet, skal lukke ved midnat.

Restauranter, caféer, værtshuse og lignende må heller ikke gennemføre aktiviteter, der kan få dem til at minde om en natklub eller et diskotek.

Der må for eksempel ikke laves dansegulv, hvor afstanden på mindst en meter mellem selskaberne ikke kan opretholdes.

/ritzau/