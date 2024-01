Mere tid til kerneopgaven. Sådan vil regeringen forbedre ældreplejen

På denne kolde tirsdag morgen skal vi både forbi ældre og spædbørn samt en præsidentkandidat i USA, der oplever vind i sejlene, men som har givet uheldige råd under coronakrisen.

Trump sikrer sig sejr i republikanernes nomineringskamp

I nat dansk tid skulle vælgerne i USA beslutte, hvem de ønsker som præsidentkandidat for Republikanerne. Den tidligere præsident Donald Trump ser ud til at have sikret sig sejren i det første delstatslige primærvalg. Floridas guvernør, Ron DeSantis, og tidligere FN-ambassadør Nikki Haley kæmper om andenpladsen, viser forudsigelser fra analyseinstituttet Edison Research ifølge Ritzau.

Men en sejr med 51 procent af stemmerne var langt fra så overbevisende, som Donald Trump havde håbet, skriver Kristeligt Dagblads korrespondent i denne analyse.

Regeringen vil sikre helhedspleje og nedlægge ældretilsyn

Herhjemme er der fokus på ældreplejen. I går skrev vi i Morgensamling om Liberal Alliances forslag til privatisering af sektoren, og i dag kommer regeringen så på banen med sit længe ventede bud på en reform. For kollektiv dårlig samvittighed og politisk mangel på fantasi har ført til, at der føres alt for meget kontrol med velfærden for de ældre, siger statsminister Mette Frederiksen (S) i et interview med Berlingske.

I den kommende ældrereform vil regeringen sikre et princip om såkaldt helhedspleje, der blandt andet skal betyde, at den enkelte ældre i højere grad får lov til selv at bestemme, hvad man vil have hjælp til. Og så vil man erstatte de 98 kommunale ældretilsyn samt det statslige ældretilsyn med en ny model, hvor alle tilsyn som udgangspunkt afvikles samme dag.

Medarbejderne skal bruge deres tid på ”kerneopgaven og ikke alt muligt andet”, siger Mette Frederiksen.

Spædbørn screenes nu for yderligere seks sygdomme

Vi springer fra de sidste år af livet til de spæde første øjeblikke her på jorden. For nu bliver alle spædbørn screenet for yderligere seks medfødte sygdomme med en blodprøve taget med et stik i hælen. Statens Serum Institut (SSI) har tilføjet seks sygdomme til screeningen af nyfødte børn, så der nu er tale om i alt 25 sygdomme. Det drejer sig blandt andet om den sjældne stofskiftesygdom galactosæmi, hvor kroppen ikke kan nedbryde mælkesukker. Det skriver SSI i en pressemeddelelse. Fælles for de seks nye sygdomme er, at de er meget sjældne. De fleste børn kan behandles, hvis sygdommene opdages tidligt.

Trump-anbefaling mod corona kan have kostet mange liv

Vi er ikke helt færdige med USA og Donald Trump. Trump var som bekendt præsident under coronapandemien i 2020 og var hurtig til at pege på en mirakelkur. Det drejede sig om malariamidlet hydroxychloroquin, som Trump påstod, han selv tog regelmæssigt. Men medicinen blev hurtig kontroversiel, og forskningen i den som coronamedicin blev kaldt for sjusk. Nu viser det sig, at den også var dødelig. Forskere regner med, at omkring 17.000 personer er døde på grund af denne medicin. Det skriver Forskning.no. Der er tale om et estimat fra få lande over en kort periode, påpeger fransk forsker, der står bag undersøgelsen, som dermed mener, at tallet formentlig er meget højere.

Europa sænker vindebroen for migrantarbejdere

Tilbage i Europa fortsætter indvandringsdebatten, men med nye toner. Hidtil har tilgangen været, at Fort Europa kan trække vindebroen op for asylansøgere og migranter. Men nu skal lovlig migration til EU i stedet vokse med omkring en million hvert år, lød det fra EU-kommissær med ansvar for indre anliggender Ylva Johansson under et nyligt besøg i Grækenland, som for nylig vedtog en ny lov, der skal gøre det nemmere for migranter at få opholds- og arbejdstilladelse. Hvad den nye migranttilgang handler om, kan man læse mere om i Kristeligt Dagblad.

Kongen vækker opsigt med "spirituelt" armbånd

Da den netop udråbte kong Frederik X stod på balkonen og vinkede i søndags, kunne man på hans ene håndled se et særligt armbånd. Det er fra den danske smykkeproducent Shamballa Jewels, som laver populære armbånd, der ofte koster adskillige tusind kroner og er blevet en modedille. Smykket kan bæres som en pyntegenstand, men også rumme spirituel betydning som buddhistisk bedekrans. Shamballa-stjernen er en grafisk version af en såkaldt dobbelt dorje, som er et gammelt tibetansk buddhistisk symbol. En antropolog vurderer over for Kristeligt Dagblad, at smykket kan være et signal om, at man mener, der er noget mere end materialitet.

Her hilser kong Frederik X på de fremmødte på Amalienborg Slotsplads efter proklamationen fra Christiansborg Slot. Armbåndet ses ved handskens kant. Foto: Splashnews.com/Splash/Ritzau Scanpix.