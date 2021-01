Der trækkes hele to ekstra vaccinedoser ud af nogle glas

Med minimalt spild under opblanding og injektion af vacciner kan der trækkes syv doser ud af et vaccineglas.

Der bliver hevet betydeligt mere end de forventede fem doser ud af hvert hætteglas med coronavacciner.

Det oplyser Sundheds- og Ældreministeriet.

- 125,1 procent af de modtagne vaccinedoser er udnyttet, skriver ministeriet i et opslag på Twitter.

Det svarer til, at der bliver trukket mere end seks vaccinedoser ud af hvert glas fra selskaberne Pfizer og BioNTech. Dermed kan man vaccinere flere end planlagt med de modtagne doser.

Det er langtfra nyt, at det er muligt at hive mere end de tiltænkte fem doser ud af glassene.

Faktisk har Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) anbefalet, at brugsvejledningen for vaccinen ændres, så der står, at de kan strække lidt længere.

Ifølge EMA må man ikke blande vaccinesjatter fra forskellige glas, hvis der ikke er nok i ét glas til en hel sjette eller syvende dosis.

