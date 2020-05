Der udbetales nu lønkompensation for 176.000 job

En foreløbig status for hjælp til virksomheder viser, at 176.000 job nu lønkompenseres. Tallet kan stige.

Coronakrisen har store konsekvenser for landets virksomheder og lønmodtagere.

26.000 virksomheder har fået tildelt lønkompensation for i alt syv milliarder kroner. Det fremgår af en status for erhvervsrettede kompensations- og garantiordninger fra Erhvervsministeriet fra 11. maj.

De udbetalte pengene går til lønkompensation for i alt 176.000 job.

Lønkompensation blev indført i en trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedet parter.

Ordningen skal mindske antallet af fyresedler. Det sker ved, at virksomheder kan få betalt en del af lønnen til ansatte, som ellers stod til at blive fyret.

Antallet af lønkompenserede job kan stige i den kommende tid.

I status-papiret fastslår Erhvervsministeriet, at der løbende kommer ansøgninger til de forskellige hjælpeordninger, og omkring 1000 ansøgninger mangler endnu at blive indlæst i Erhvervsstyrelsens database.

De 176.000 lønkompenserede "job" er dog ikke nødvendigvis lig med, at 176.000 "personer" er sendt hjem med lønkompensation.

Ifølge statuspapiret kan nogle have to job. Dermed kan antallet af personer på lønkompensation være lavere.

Cheføkonom i Cepos, Mads Lundby, vurderer dog, at tallet er bemærkelsesværdigt høj. Det understreger, at mange job og personer er berørt af krisen:

- Jeg vurderer, at der er ganske få lønmodtagere, der har to job, der begge bliver lønkompenseret. Dermed kommer der tæt på 176.000 oveni det officielle ledighedstal, siger Mads Lundby Hansen.

Han mener, at regeringen dagligt eller ugentligt bør oplyse antallet på lønkompensation, fordi det har betydning for billedet af, hvor dyb krisen er.

- Regeringen oplyser på daglig basis antallet af officielt ledige. Det udgør i dag 48.700. Men det er kun toppen af isbjerget, når man skal vurdere nedgangen i beskæftigelsen på arbejdsmarkedet, siger Mads Lundby.

Han mener, at antallet af ledige og antallet på lønkompensation bør lægges sammen.

- Ud fra dette har det danske arbejdsmarked blødt omkring 225.000 job. Det er voldsomt og godt fire gange mere, end det der fremgår af den daglige opdatering af det officielle ledighedstal, siger Mads Lundby Hansen.

Statsminister Mette Frederiksen har gjort det klart, at den økonomiske genopretning efter corona-epidemien bliver en af de store opgaver for Folketinget i den kommende tid.

Regeringen har allerede spillet ud med renovering af den almene sektor for 30 milliarder kroner. Pengene hentes fra Landsbyggefonden, som de almene boligselskaber selv indbetaler til.

- Genopretningen af dansk økonomi skal være retfærdig, økonomisk ansvarlig og bæredygtig af hensyn til klimaet. Jeg er glad for, at vi har forlænget Folketingssamlingen, for der er meget, der skal nås, sagde Mette Frederiksen i tirsdagens spørgetime.

/ritzau/