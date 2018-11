Derfor betyder navnet på vores by stadigt mere

Danmark er fuld af mærkelige og ofte stødende bynavne. Nogle steder har de lokale borgere kæmpet hårdt for at få navnet ændret, men andre steder har man stædigt holdt fast

Når nogen bliver sendt ad Helved til, kan man lede efter dem på Als. Her, midt på øens østkyst, ligger den lille landsby med det aparte navn. Den hed oprindeligt Hellewit, som betyder ”hellig skov”, hvilket giver god mening, da byen ligger i udkanten af Danmarks største bøgeskov.

At det nuværende navn også giver mening for de cirka 70 indbyggere, viste en underskriftsindsamling i 1995, der med overvældende flertal modsatte sig kommunalbestyrelsens ønske om at ændre navnet. For netop det navn var en vigtig del af den lokale identitet, mente man.

Man havde det lige omvendt i Rumperup i Nordvestsjælland og Gumperup på Sydsjælland. Her var man efterhånden træt af den evige latterliggørelse og fik i 1925 og 1926 lov til at ændre bynavnene til henholdsvis Højsted og Klinteby.

Af forskellige grunde er der hvert år flere byer, i gennemsnit en håndfuld, der henvender sig til Stednavneudvalget under Kulturministeriet med en ansøgning om at få ændret deres navn. Kigger man nærmere på landets mange hundrede bynavne, kan det dog undre, hvorfor der ikke er endnu flere.