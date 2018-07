Derfor kan man få mere end 12 i snit

* Studerende, der søger optagelse med en adgangsgivende eksamen, som senest er afsluttet to år før ansøgningsåret, får ganget eksamensgennemsnittet med 1,08.

* Desuden får ansøgere, der har valgt flere fag på A-niveau end de krævede på deres adgangsgivende eksamen, justeret eksamensgennemsnittet med 1,03 eller 1,06 alt efter antallet af ekstra A-niveau-fag.

* På grund af bonusmulighederne er det muligt for en ansøger at opnå et gennemsnit på maksimalt 13,7, selv om den højeste karakter på 7-trins-skalaen er 12.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet.

/ritzau/