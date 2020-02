Derfor rejser familier uden for skoleferien

* For at spare penge:

41 procent af forældrene, der har rejst mindst en gang uden for skoleferien, har gjort det for at spare penge

* For at tingene til at hænge sammen:

24 procent peger på, at det ikke var muligt for den ene eller begge forældre at holde ferie i skolens ferieperiode.

* For at imødekomme en invitation:

21 procent svarer, at de blev inviteret på ferie og valgte at tage imod tilbuddet.

* Undersøgelsen er foretager i januar 2020 blandt 1020 forældre til 0-17-årige børn.

Kilde: Voxmeter for Momentum.

/ritzau/