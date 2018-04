Derfor screener regioner for tarmkræft

* Hvert år får op mod 5000 danskere konstateret tarmkræft, som er en af de største kræftsygdomme i Danmark. Årligt dør omkring 2000 af sygdommen.

* Det forekommer først og fremmest hos personer over 50 år, og risikoen stiger markant med alderen.

* Sygdommen opstår, når celler i tarmens slimhinde vokser mere, end de skal, så der opstår små udvækster, polypper, som kan være et forstadie til kræft.

* Blod i afføringen kan være tegn på tarmkræft. Blodet kan ikke nødvendigvis ses med det blotte øje, men kan afsløres i en afføringsprøve.

* Flere mænd end kvinder rammes, og de går typisk senere til lægen.

* Siden 2014 får alle borgere mellem 50-74 år hvert andet år tilbud om en screening for tarmkræft.

* Med en screening er det muligt at opdage tarmkræft på et meget tidligt tidspunkt. Det giver en markant større mulighed for helbredelse.

Kilder: Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse, Regionshospitalet Randers.

/ritzau/