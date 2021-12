Derfor skal du sige nej til julefrokostens røgede ål

»Man må sno sig, sagde ålen«. Sådan skrev Carl Ewald i fortælling ”Aalen” fra 1902. I historien lykkes det flere gange ålen at sno sig ud af vanskelighederne. Til sidst ender den dog på stegepanden, og den darwinistisk inspirerede eventyrfortæller fik nok mere ret, end han regnede med: Nu er verdens ål ved at være spist op.

Som med andre truede arter er en af årsagerne, at man har drænet moser og spærret de åløb, den specielle fisk (også) levede i. En anden årsag er overfangst. Men heller ikke kulinariske vaner har gjort noget godt for ålen. Og fisken bærer stadig mange traditioner på sin stakkels slimede ryg.

I Skåne, for eksempel, holder man stadig ålegilder, som består af syv retter med ål og en masse snaps. Og i Danmark har ålen fortsat sin faste plads som sommerspise på kroernes menukort samt på julefrokostbordet i røget tilstand og med æggestand til.

Men de traditioner må vi give slip på, siger blandt andre havbiolog Henning Mørk.

”Ålen tåler simpelthen ikke, at vi fanger den, og moralsk er det ikke længere godt at have den på julebordet. I over et årti har eksperterne sagt, at vi skal ikke skal fiske ål, før bestanden har fået en chance for at rette sig. At EU stadig tillader, at ålen fiskes tre måneder om året, viser blot at de ikke lytter til videnskabelig rådgivning. Men så må forbrugerne selv tage fat og ikke sætte ål på julefrokostbordet,” siger han.

Men mange ved ikke, hvor galt det står til. Blandt andet fordi man i Danmark forholdsvist nemt kan fange ål. Det skyldes ifølge Henning Mørk, at vi udgør en flaskehals, der hvor ålen trækker ud fra Østersøen på sin vandring til Sargassohavet.

”Så vi fanger dem, der skulle slippe ud og have lov til at krydse Atlanten,” siger han.

Da den europæiske ål er en og samme bestand, kan vi komme til at spise den op. Og får havpolitisk seniorrådgiver i Danmarks Naturfredningsforening Cathrine Pedersen Schirmer serveret ål til jul, vil hun høfligt påtale, hvorfor hun ikke takker ja.

”Fordi ålen er en traditionel spise, vil der være nogle, som ikke tænker over, at man ikke længere bør have den med på julebordet, og det synes jeg godt, man kan gøre opmærksom på,” siger hun.

Heller ikke sognepræst I Kirke Saaby og Kisserup, Poul Joachim Stender, som har skrevet flere bøger om nydelsen ved mad, kunne finde på, at servere den truede fisk til jul.

”Jeg skal ikke have ål på julebordet, det tillader præstelønnen ikke, og jeg kan heller ikke leve med at spise en fisk, der er ved at være udryddet. Vi må stoppe fangsten i en periode, så næste generation også kan smage ål,” siger Poul Joachim Stender, som mener, at netop generationsskiftet kan være med til at redde ålen, fordi det mest er ældre, der spiser ål.

”I dag kender unge mennesker ikke til at spise ål, måske i den røgede udgave, men ellers tror jeg ikke, unge ville finde på at købe ål og tilberede dem med sådan en gang sursøde kartofler til. Måske er det ålens chance,” siger han, og tilføjer, at han til gengæld skal have foie gras nytårsaften, selvom produktion af gåselever er beskyldt for at være dyrplageri.

”Jeg håber, at både Gud og gæsterne vil tilgive mig,” siger han.