Nu er de nye velfærds-robotter snart på vej – og der er ingen grund til at frygte dem

Danske forskere udvikler lige nu robotter, der kan udføre praktiske opgaver og føre simple samtaler med beboere på plejehjem. De bliver dog mere simple end først planlagt, og forklaringen fortæller en del om, hvorfor vi ikke behøver at frygte en robotstyret fremtid, mener professor

Fru Jensen mangler vand, og en robot kommer rullende med et glas. Samtidig transporterer en anden robot hr. Sørensens vasketøj til vaskerummet og følger derefter en gruppe beboere til en aktivitet i stuen på første sal. Undervejs indleder den en simpel samtale.

Sådan forventer robotforskere fra Syddansk Universitet, at deres robot allerede fra 2022 kan aflaste personalet på et ældrecenter i Køge – og på længere sigt mange andre steder både herhjemme og i resten af verden.

Deres projekt har modtaget adskillige millioner støttekroner, for der bliver brug for den ekstra hjælp, robotterne yder. I 2015 var 8,5 procent af verdens befolkning over 65 år. I 2050 vil tallet være 17 procent, og det sætter sundhedssystemet under et enormt pres.

Af samme grund er velfærdsteknologi i det hele taget i voldsom vækst, ikke mindst i Danmark, hvor interessen er stor og modstanden mindre end så mange andre steder. Det gør det særligt interessant at se nærmere på, hvor langt det danske forskerhold er nået her halvandet år efter starten på det såkaldte Smooth-projekt.