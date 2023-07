Derfor støtter Mette Frederiksen aktiv dødshjælp: ”Døden kan være uretfærdig, men også en befrier”

Statsminister Mette Frederiksen (S) kan "slet ikke få øje på det etiske problem" i, at et menneske, der "på grund af en eller anden livsomstændighed" ikke har lyst til at leve længere, kan få mulighed for at dø.

Det fortæller hun i et interview med videnskabsjournalist Lone Frank i Weekendavisen.

Interviewet kommer, efter hun fra talerstolen på årets folkemøde sagde, at hun åbent går ind for aktiv dødshjælp, og at det er på tide at diskutere emnet politisk.

Til Lone Frank fortæller Mette Frederiksen om at blive berørt over at høre personlige fortællinger fra pårørende, hvis syge familiemedlemmer udtrykte et ønske om at dø, samt om hendes egen mor, der døde som 58-årig af kræft i bughulen.

Ifølge statsministeren var sygdomsforløbet langt og opslidende, og døden var langt fra fredfyldt. Det har fået hende til at reflektere over forholdet til livet og døden, og om det etiske i aktiv dødshjælp.

"Døden kan virkelig være en ubuden gæst, en dyb urimelighed. Jeg har taget afsked med jævnaldrende i mit liv og set forældre, der mister deres børn. Døden kan være så uretfærdig. Men jeg har også set, at døden kan være en befrier," siger Mette Frederiksen i interviewet.

Aktiv dødshjælp er et emne, der deler vandene. Selvom flertallet af danskerne mener, at det skal lovliggøres, er de politiske partier på Christiansborg enten uafklarede i spørgsmålet eller uenige med folkemængden. Flere læger og ansatte i sundhedsvæsenet er ligeledes imod en legalisering af aktiv dødshjælp.

Også Lone Frank har tidligere talt åbent om at måtte konfronteres med dilemmaerne i aktiv dødshjælp. I et interview med Kristeligt Dagblad fortalte hun i denne uge om sin far, der på grund af sin sygdom forsøgte at begå selvmord i 2008, og hvordan han havde bedt hende om at hjælpe ham med at dø.

"Her stod jeg med et menneske, jeg på den ene side ikke kunne forestille mig at give slip på, men som jeg på den anden var nødt til at hjælpe. Så det lovede jeg ham at gøre. Jeg fik slet ikke tænkt igennem, hvordan jeg rent praktisk skulle bære mig ad, men jeg kunne sagtens forstå hans situation, og jeg følte, at det var min pligt at hjælpe ham, selvom det var ulovligt," siger hun.

Lone Franks far døde på sygehuset, før hun nåede at udfylde sit løfte.

