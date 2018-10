Derfor var Danmark noget særligt

*7056 danske jøder blev i oktober 1943 sejlet over Øresund til sikkerheden i neutrale Sverige.

*Kun omkring 7 procent af de danske jøder, blev fanget af nazisterne. De fleste var ældre mennesker.

*I de fleste andre besatte lande blev jøder mærket med den gule stjerne og senere stukket af lokalbefolkningen, som i flere tilfælde havde en indgroet antisemitisme inden besættelsen.

*Danmark er det besatte land, hvor færrest jøder døde under Anden Verdenskrig.

*Flere fiskere fra Gilleleje og omegn tog sig dog godt betalt for overfarten, som var aldeles risikabel. 1000 kroner per person kunne det koste at komme i sikkerhed - svarende til godt 20.000 kroner i dag.

Kilde: Sofie Lene Bak og Kristeligt Dagblad

/ritzau/