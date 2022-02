Design og bureaukrati holder hæder til betjente i limbo

Selv om det er flere år siden, at det blev besluttet, at danske betjente skulle kunne hædres med medaljer, er det endnu ikke sket.

Det er ikke betjentenes skyld, men på grund af manglende retningslinjer og beslutninger om design. Det viser et Folketingssvar fra justitsminister Nick Hækkerup (S).

Tanken om at kunne hædre danske betjente opstod helt tilbage i januar 2018, hvor daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) fremlagde den. Partifællen Britt Bager har nu i 2022 spurgt til, hvad status er.

- Justitsministeriet kan oplyse, at arbejdet med at udarbejde de nærmere retningslinjer for administration og tildeling af Justitsministeriets medaljer skrider fremad, skriver Justitsministeriet.

Artiklen fortsætter under annoncen

Der er dog også mere lavpraktiske hindringer for uddelingen af medaljer, fremgår det af svaret. For mens der er fundet en producent til medaljerne er det ikke afklaret, hvordan de skal se ud.

- Der udestår en række designmæssige og tekniske detaljer i forhold til produktion af medaljerne, herunder den nærmere tekniske udformning af medaljen.

- Der er derfor desværre ikke blevet uddelt nogen medaljer endnu, skriver Justitsministeriet.

Idéen om medaljerne opstod som beskrevet i 2018 efter, at flere danske betjente blev hædret af Frankrig for deres indsats under terrorangrebet i København i 2015.

- Jeg har længe ment, at vi også i Danmark bør være bedre til at anerkende og hædre politibetjentes indsats og offer. Derfor er vi i gang med et arbejde med at etablere en medaljeordning for ansatte i dansk politi, sagde Søren Pape Poulsen her.

Og i foråret 2019 kunne han i en pressemeddelelse præsentere en ny medaljeordning for personer, der "har ydet en særlig frygtløs og/eller anerkendelsesværdig indsats".

- Jeg er derfor glad for, at vi på min vagt etablerer en ordning, som hædrer de mænd og kvinder, der hver dag er med til at sikre, at vi kan føle os trygge i Danmark, sagde han.

Meddelelsen blev fulgt op af et cirkulære i april, der trådte i kraft 1. juni samme år.

/ritzau/