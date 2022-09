”Desperat” og ”magtfuldkomment”: Borgmester afviser omdiskuterede udlændinge

Dagens nyhedsoverblik står i jubilæernes tegn. Både dem, der er god grund til at fejre, og dem, vi måske mest af alt ønsker at glemme.

Markeringen af Dronning Margrethes 50 år på tronen falder utvivlsomt i den første kategori. Og selvom den britiske dronning Elizabeths død torsdag lagde en indlysende dæmper på festlighederne, var der plads til både rosende ord og respektfuld højtidelighed blandt de fremmødte ved søndagens festgudstjeneste i Københavns Domkirke.

”I mere end 50 år har De opmuntret os til menneskelighed og hjertelighed,” lød det blandt andet i biskop Peter Skov Jakobsens tale til majestæten. To egenskaber, der er særligt afgørende i en kaotisk tid, hvor magt truer med at ødelægge samfund, lod han forstå. Du kan læse Kristeligt Dagblads reportage fra begivenheden her og blandt andet blive klogere på dronningens rolle i folkekirken.

Ukrainsk lynoffensiv vækker optimisme

Netop magt udgør en vigtig faktor i et andet og noget mere dystert jubilæum: 200 dage med krig i Ukraine. Alt tyder dog på, at ukrainske styrker netop nu vinder afgørende terræn ved frontlinjen. Det skyldes særligt en modoffensiv omkring Ukraines næststørste by Kharkiv i landets østlige del.

Ifølge Ukraines hærchef har landets styrker på blot fem dage generobret 3.000 kvadratkilometer besat land. Det svarer til et større areal end det, Ruslands hær har besat siden april. Og selvom man skal tage oplysningerne med et gran salt – journalister har ikke direkte adgang til frontlinjen – indrømmer selv russerne at være trængt tilbage.

Ifølge Kristeligt Dagblads udenrigskommentator Jens Worning er der tale om ”det største tilbageslag for Rusland” siden krigens begyndelse. Alligevel er det for tidligt at spå om et russisk kollaps, og du kan læse mere om hvorfor i denne analyse.

Sverigedemokraterne kan blive Sveriges næststørste parti

Vi rykker fra den ukrainske slagmark og lidt nærmere Danmark med valget til den svenske Riksdag, der fandt sted i går. Løbet mellem rød og blå blok har være ualmindeligt tæt, og selvom det endelige resultat først ventes klar onsdag, begynder man så småt at kunne øjne konturerne. Det skriver Ritzau.

Med 94 procent af stemmerne optalt tyder det nemlig på, at blå blok har et snævert flertal. Ifølge flere svenske medier står det indvandrerkritiske parti Sverigedemokraterne sågar til at blive landets næststørste med en opbakning på cirka 20 procent.

Det kan betyde et endegyldigt opgør med den svenske idealisme, lyder det i denne analyse fra Kristeligt Dagblads Johan Varning Bendtsen. For godt nok vil de øvrige partier nødig vil tale om ministerposter til den nye samarbejdspartner, men det står ikke til diskussion, at Sverigedemokraterne nu er en uomgængelig del af landets politik.

Frustreret borgmester afviser omdiskuteret udlændingegruppe

Mens svenskerne overvejer, hvad Sverigedemokraternes fremgang vil betyde for landets udlændingepolitik, er en diskussion om asylansøgere blusset op herhjemme. Det drejer sig specifikt om en gruppe afviste af slagsen, som Udlændingestyrelsen nu vil placere på udrejsecenteret Sjælsmark mellem Hørsholm og Allerød.

Problemet er bare, at ingen af de to kommuner er blevet gjort opmærksom på beslutningen, før den var truffet. Det skriver TV 2.

”Det virker jo helt desperat, at de ikke har kontaktet os. Jeg synes, det er magtfuldkomment og et udtryk for, at de er ligeglade med andre borgere,” siger Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K).

Udlændingegruppen har længe været en politisk kastebold, og Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, hvordan planer om at sende dem til en landsby lidt uden for Vejle vakte vrede blandt lokalbefolkningen.

Religionsfriheden under voldsomt pres i Nigeria

Langt fra Hørsholm og asyldebatter står atter en kristen befolkning over for alvorlige trusler om vold og forfølgelse. Vi skal til Nigeria, hvor blandt andet militant islamisme og identitetsbaseret vold presser landets kristne, der udgør knap 50 procent af landets befolkning.

Ifølge netavisen The Christian Post står det så slemt til i det vestafrikanske land, at den amerikanske kommission for international religiøs frihed opfordrer til øjeblikkelig indgriben.

Avisen refererer til et nyt studie fra en nigeriansk borgerrettighedsgruppe, som afslører, at svimlende 60.000 kristne er blevet slået ihjel i løbet af to årtier, mens hundredvis af kirker er blevet brændt, angrebet eller lukket. Og selvom oprørsgrupper står bag, peger pilen ifølge eksperter på regeringen, som anklages for at vende det blinde øje til ”systematisk, vedvarende og uhyggelige angreb på religionsfriheden”.

UFO’er i Ishøj? Ekspert peger på noget mere jordnær forklaring

Vi runder dagens nyhedsoverblik af på den Københavnske Vestegn, hvor flere beboere for nylig har observeret mystiske flyvende objekter i skumrings- og nattetimerne – et emne, der på mange måder stadig er aktuelt, efter at USA’s forsvarsministerium sidste år offentliggjorde en længe ventet rapport om netop UFO’er.

Et enkelt var sort og ellipseformet, mens et andet hang lavt og lyste op på nattehimlen. Fælles for dem begge var ifølge de observante borgere et atypisk bevægelsesmønster og noget, der lignede ben eller fangearme.

Da TV 2 Lorry forelagde billederne for en UFO-ekspert, kom der dog en temmelig jordnær forklaring: I mindst ét tilfælde var der formentlig tale om en vildfaren fødselsdagsballon. Alt tyder dermed på, at Ishøjs borgere ikke kan forvente udenjordisk besøg lige foreløbig.