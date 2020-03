Det 72-årige rockikon Iggy Pop spiller på Smukfest

Iggy Pop, Lisa Stansfield, Herbie Hancock og det danske band Volbeat spiller på sommerens Smukfest.

Smukfest har søndag præsenteret fire nye navne til sommerens festival.

Blandt andet kan publikum se frem til rock- og punkikonet Iggy Pop, ligesom festivalen har booket den amerikanske jazzmusiker Herbie Hancock.

Også den engelske sangerinde Lisa Stansfield og det danske rockband Volbeat er søndag præsenteret som nye navne på plakaten, fremgår det af en pressemeddelelse fra festivalen.

Smukfest finder sted i Skanderborg fra 5. til 9. august.

Festivalen mangler nu at præsentere de sidste 20 navne, herunder et internationalt hovednavn, oplyser festivalen.

Flere festivaler verden over har allerede aflyst som følge af coronavirus, men Smukfest forventer at afholde festivalen, der ligger en smule senere end mange af sommerens andre festivaler.

- På Smukfest arbejder vi hver dag i håbet om, at vi til august er kommet på bagkant af coronakrisen og sammen trænger til og har brug for at holde en god og varm festival i Dyrehaven i Skanderborg, skriver festivalen.

