Det begyndte med smør og bacon. I dag handler det om alt

Den 2. oktober er en skæringsdato for Danmark. Det var på den dag i 1972 for 50 år siden, at et flertal af vælgerne ved en folkeafstemning stemte for tilslutning til det Europæiske Fællesskab – EF. Siden har det europæiske samarbejde været det vigtigste forum for Danmarks relationer til andre lande.

I løbet af de 50 år er EF blevet til den Europæiske Union – EU. Samarbejdet er også gået fra at være et samarbejde, som hovedsageligt drejede sig om handel og landbrug. Og til at være et altomfattende samarbejde, hvori alle ministerier deltager i større eller mindre omfang. Med undtagelse af Kirkeministeriet.