Det betyder en betinget godkendelse

* For at gøre vacciner mod covid-19 tilgængelige så hurtigt som muligt kan de godkendes betinget, som det er tilfældet med BioNTech/Pfizers vaccine.

* Det indebærer, at en vaccine kan godkendes, inden langtidsdata for virkning og bivirkninger er tilgængelig fra afsluttede fase 3-forsøg, hvilket typisk tager to til tre år.

* En betinget godkendelse kan kun gives, hvis EMA's fageksperter vurderer, at dokumentationen for vaccinens effekt og sikkerhed er tilstrækkelig solid.

* Og hvis fordelene ved, at en vaccine bliver hurtigt tilgængelig, er større end de risici, som det indebærer, at der ikke er langtidsdata til rådighed ved godkendelsen som normalt.

* En betinget godkendelse gives for et år og kan forlænges årligt. Når myndighederne har fået al den aftalte dokumentation, kan den betingede godkendelse ændres til en normal godkendelse.

Kilde: Lægemiddelstyrelsen.

/ritzau/