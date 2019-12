Det betyder forsvarsforbeholdet

* Som følge af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU's afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet.

* I praksis betyder det, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi.

* Det betyder også, at Danmark ikke deltager i vedtagelsen og finansieringen af militære operationer og militære kapaciteter.

Kilde: Forsvarsministeriet.

/ritzau/