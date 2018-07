Det betyder kvoteflygtning:

* Kvoteflygtninge betyder flygtninge, der befinder sig uden for Danmark, og som fordeles af FN-systemet eller lignende international organisation.

* De betragtes som de mest udsatte flygtninge, der har særlige behov for beskyttelse, og som ofte har siddet flere år i FN’s lejre især i Libanon, Jordan, Uganda og Pakistan.

* Siden 1978 har regeringen og Folketinget hvert år afsat et beløb på finansloven til at modtage kvoteflygtninge.

* Danmarks kvote lød indtil 2005 på 500 flygtninge om året.

* Fra 2005 blev kvoten hævet til 1500 flygtninge over en treårig periode, så den blev mere fleksibel, og antallet kunne fordeles over de tre år efter behovet.

* I 2015 indførte regeringen - sammen med Socialdemokratiet - et fuldt stop for kvoteflygtninge. Danmark har derfor som eneste land i FN-systemet ikke modtaget kvoteflygtninge siden da.

* Det er sket med henvisning til presset på grænserne fra flygtninge, der kom hertil gennem Europa for at søge asyl i Danmark. Et pres, der nu er stort set væk.

* I december ændrede regeringen loven, så det er op til udlændingeministeren at bestemme, hvor mange kvoteflygtninge Danmark vil tage imod. Beslutningen er kritiseret af blandt andet FN's Flygtningehøjkommissariat (UNHCR).

Kilde: Nyidanmark.dk (Udlændingestyrelsen)

/ritzau/