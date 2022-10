Mormoderens rollator blev designer Anker Baks startskud til at designe pænere hjælpemidler

Hvordan designer man en krykke med udgangspunkt i omsorg. Kan en kiste være anledning til samtaler om døden? Og hvornår kan man kalde en rollator for et møbel?

Det er nogle af de spørgsmål, der optager møbeldesigner Anker Bak, 39 år, som mener, at hjælpemidler vil have godt af et designmæssigt løft. Lige nu er han derfor aktuel med udstillingen ‘En ny Værdighed’ i Officinet i Bredgade i København.