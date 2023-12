Det blev ikke et år, man vil savne: Her er billederne fra 2023

Året blev indledt med endnu en guldmedalje i håndbold. Men derefter var mange af begivenhederne i 2023 anderledes dystre. Ukraine havde fortsat brug for våbendonationer til kampen mod Rusland, hvorfor præsident Volodymyr Zelenskyj lagde turen forbi København for at takke for danske kampfly. Krigen i Gaza trækker også tråde til Danmark og har affødt demonstrationer i flere danske byer. Og så blev 2023 året, hvor SVM-regeringen afskaffede store bededag og satte en stopper for offentlige koranafbrændinger.