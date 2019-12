Det bliver en grå jul med fint vejr for juletrafikanterne

Det er med at huske paraplyen, når du begiver dig afsted for at fejre juleaften, lyder opfordringen fra DMI.

Der er ingen udsigt til hvid jul i år. Julen bliver derimod grå i grå.

Sådan lyder prognosen fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) tidligt mandag morgen.

Både den 23. december, juleaftensdag og juledag byder på masser af skyer med regn af og til.

- Det bliver overordnet set en grå jul i år, siger Bolette Brødsgaard, der er vagthavende meteorolog ved DMI.

- Men til gengæld bliver vejret stille og roligt, og det kommer ikke til at give store gener for juletrafikken.

Mandag bliver den vådeste og luneste dag i ugen, da et lavtryk bevæger sig op over landet. Temperaturerne svinger mellem fem og syv grader, men lokalt kan det blive op til otte grader.

Om eftermiddagen klarer det op i den sydlige del af landet, hvor man måske kan være heldig at få et glimt af solen.

Men der er grund til at forberede sig på mulig regn, hvis man skal udendørs både lillejuleaften og juleaften, understreger meteorologen.

- Juleaftensdag bliver præget af mange skyer, og desværre også lidt nedbør i form af regn af og til, så man skal huske paraplyen, siger Bolette Brødsgaard.

- Juledag og 2. juledag bliver vejret mere stabilt og tørt, og solen vil titte mere frem, så der bliver gode muligheder for at komme udendørs i ferien.

I dagtimerne vil temperaturerne i juledagene lægge sig mellem fem og syv.

Men når der kommer huller i skydækket, skal man om aftenen og natten være opmærksom på, at der kan komme rim på vejene.

- Selv om det måske ikke bliver nattefrost, så kan det nede ved vejene godt være køligere, så man skal være opmærksom, siger meteorologen.

Når vi kommer forbi juledagene, stiger risikoen for nattefrost og glatte veje betydeligt.

- Torsdag og fredag bliver pæne, solrige dage. Men om natten kan det blive nattefrost, og lokalt helt ned til minus fem grader, siger Bolette Brødsgaard.

- Men det gælder hele ugen, at man skal holde øje med rimfrost på veje og fortove af aftenen og natten.

/ritzau/