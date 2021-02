Det bliver nye tider ved skraldespanden

* Fra 1. juli 2021 skal affald sorteres på samme måde i alle 98 kommuner. Det gælder, uanset om affaldet smides ud hjemme, i sommerhus eller på arbejdspladsen.

* Affaldet skal sorteres i ni typer: glas, pap, madaffald, metal, papir, plast, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald.

* Fra 2022 skal også tekstiler sorteres særskilt.

* Piktogrammer skal hjælpe med at få placeret affaldet i det rigtige rum i containeren.

* Nogle slags affald kan gå i samme rum. For eksempel får tekstiler ikke et særskilt rum.

* Et almindeligt parcelhus skal have to til fire containere.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet.

