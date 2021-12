Det daglige smittetal er for femte dag i træk over 6000

For femte dag i træk er det daglige smittetal med covid-19 i Danmark på over 6000.

Siden torsdag er der registreret yderligere 6599 smittetilfælde, viser tal fra Statens Serum Institut (SSI).

Fredagens smittetal er fundet blandt 220.383 PCR-test. Det betyder, at positivprocenten - andelen af test, som er positive er - 2,99 procent.

Smittetallet er en smule lavere end de seneste to dage. Torsdag blev 6985 fundet smittet, mens det onsdag var 6629.

Artiklen fortsætter under annoncen

Smitten har i en længere periode været ganske høj i Danmark sammenlignet med de seneste måneder. Man skal helt tilbage til 13. november for at finde et smittetal, der lå under 3000.

Antallet af indlagte er steget med 12 til 472. I alt er 110 blevet indlagt siden torsdag.

65 af de indlagte ligger på intensiv, mens 35 af dem får hjælp til at trække vejret af en respirator.

Der har været stor fokus på landets hospitaler - særligt intensivafdelingerne. De er efterhånden pressede, og der er ikke mange pladser, der ikke er besat. Og det kan Kasper Karmark Iversen, professor og overlæge på Københavns Universitet og Herlev-Gentofte Hospital, bekræfte.

- Det er det store samtaleemne, hvordan vi læser intensiv-situationen. Og det er svært, fordi det, der mangler, er hænder.

- Vi prøver at lave ordninger for, at folk kan arbejde ekstra. Og det er jo det, man kan gøre. Men det er en vanskelig situation, det er der ingen tvivl om, siger han.

Kasper Karmark Iversen tør ikke gætte på, hvor længe det kan fortsætte sådan. Men han siger, at det er den største udfordring for systemet, hvordan de allersygeste skal håndteres.

13 smittede personer har mistet livet siden torsdag. Der har de seneste mange dage været et tocifret antal døde, men det ville have været meget værre, hvis ikke der havde været så mange vaccinerede fortæller han.

- Der er nogen, der dør af andet, men med covid. Og så kan der være nogle uvaccinerede, der dør.

- Og så er det ikke sådan, at man er 100 procent sikret. Selvfølgelig vil der også være nogle ældre, som selv om de er vaccineret, men måske ikke booster-vaccineret, at de er for skrøbelige, så de kan dø af det, siger Kasper Karmark Iversen.

10.782 har siden torsdag fået første stik med en vaccine mod covid-19. 46.979 har fået det tredje stik - det såkaldte booster-stik. 19,3 procent af befolkningen har således fået tre vaccinestik indtil videre.

/ritzau/