Det Danske Filminstitut får ny direktør

Tine Fischer tiltræder 1. august som ny direktør for Det Danske Filminstitut (DFI).

Det oplyser Filminstituttet i en pressemeddelelse.

- Jeg er stolt og taknemmelig for, at valget faldt på mig som den direktør, der sammen med filmbranchen og dygtige medarbejdere, skal føre Det Danske Filminstitut ind i en ny tid, udtaler Tine Fischer i pressemeddelelsen.

Tine Fischer har siden 2021 været rektor for Den Danske Filmskole og har også været direktør for den danske dokumentarfilmfestival, CPH:DOX, som hun også var med til at stifte.

Som ny direktør vil hun styrke Det Danske Filminstitut, så det fortsat er en "moderne kulturinstitution, der sætter dagsordener og ikke mindst leverer den viden og nytænkning, der er afgørende for dansk films fremtid", udtaler hun i pressemeddelelsen.

- Vi står i dag med en stærk filmaftale, en ambitiøs branche og et helt unikt vækstlag. Virkeligheden er også, at de digitale medier har ændret både publikum og marked. Derfor har vi brug for et tydeligt, visionært og samlende Filminstitut, siger hun.

Tine Fischer overtager direktørstillingen fra Claus Ladegaard. Han takker af efter 18 år på Filminstituttet, hvoraf han de sidste syv år var administrerende direktør.

Det Danske Filminstitut er en kulturinstitution under Kulturministeriet, der blev oprettet 1972.

