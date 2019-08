Det danske forsvar skal være mere til stede i Arktis

Forsvarets tilstedeværelse i Arktis er en ud af fem store sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark.

Det danske forsvars tilstedeværelse i Arktis skal styrkes i løbet af de kommende år.

Sådan lyder udmeldingen fra forsvarsminister Trine Bramsen, skriver Jyllands-Posten.

Ifølge ministeren er Arktis en af de fem største sikkerhedspolitiske udfordringer for Danmark.

- I takt med at isen smelter på grund af klimaforandringerne, sker der store forandringer, og der skabes nye trusselsbilleder mod nord.

- Forsvarets tilstedeværelse i Arktis bliver i de kommende år styrket som en reaktion på denne udvikling for at sikre stabilitet og sikkerhed, siger Trine Bramsen til Jyllands-Posten.

De konkrete tiltag skal først vendes i forsvarsforligskredsen, men ifølge forsvarsministeren kunne det være en mulighed at anvende en del af de ekstra 1,5 milliarder kroner, som i januar blev tilført forsvarsbudgettet.

- Det er afgørende, at forsvaret er med til at sikre tryghed og sikkerhed i hele Rigsfællesskabet, siger hun til Jyllands-Posten.

Trine Bramsen peger på fire andre vigtige opgaver for det danske forsvar.

Det er et styrket cyberforsvar, en bedre indsats for danske veteraner og fortsat rekruttering af medarbejdere til forsvaret samt et bidrag til regeringens grønne omstilling fra det danske forsvar, som har mange køretøjer, fly, skibe og bygninger.

Meldingen om Arktis kommer, blot få uger før den amerikanske præsident Donald Trump sandsynligvis besøger Danmark på et tidspunkt, hvor både Grønland og Arktis står højt på dagsordenen.

/ritzau/