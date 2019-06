Det danske pantsystem

* I Danmark skal alle glas-, plast- og aluminiumsemballager med øl, sodavand og vand være belagt med pant.

* Fra 1. juli udvides det også til at gælde saft, juice, most og smoothies. Udvidelsen er helt indfaset 1. november.

* Kunderne betaler et ekstrabeløb per flaske eller dåse ved disken og får pengene igen ved at aflevere emballagen i butikkernes pantautomater.

* I 2018 blev der genanvendt 1,4 milliarder flasker og dåser via pant. Det er 3,8 millioner hver eneste dag.

* Det sparer miljøet enorme mængder CO2, fordi der ikke skal produceres nye emballager.

* Dansk Retursystem, der har eneret på pantsystemet, er et nonprofitselskab, der ejes af de største danske bryggerier og reguleres af Miljøstyrelsen.

