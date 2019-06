Det endelige resultat: Rød blok vinder valget

Mette Frederiksen og Socialdemokratiet går svære regeringsforhandlinger i møde, viser valgresultat.

Rød blok vinder folketingsvalget.

Det viser det endelige resultat.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, får dermed chancen for at danne en ny regering.

- I har valgt, at Danmark skal have et nyt flertal, og Danmark skal have en ny retning. Og I har valgt, at Danmark skal have en ny regering, siger hun henvendt til vælgerne i sin sejrstale.

- Det er en historisk stor sejr, siger hun om rød bloks 91 mandater.

Men der er lagt op til vanskelige forhandlinger. De Radikale, som stiller en række krav til Mette Frederiksen for at støtte hende som statsminister, er fordoblet i størrelse og har nu 16 mandater.

Også SF er fordoblet fra 7 til 14 mandater, mens Enhedslisten går et mandat tilbage. Fra 14 til 13.

Socialdemokratiets valgresultat er ikke prangende som sådan. Godt nok går partiet et mandat op fra 47 til 48, men på landsplan går partiet fra 26,3 procent af stemmerne i 2015 til 25,9 procent i 2019.

Selv om Lars Løkke Rasmussen (V) må aflevere nøglerne til Statsministeriet, har Venstre haft et fint valg.

Partiet øger antallet af mandater med ni, men blandt andet fordi Dansk Folkeparti mister hele 21 mandater, vipper magtbalancen over til venstre for midten.

Tidligere på aftenen tog DF-formand Kristian Thulesen Dahl ansvaret for partiets dårlige valgresultat, da han ankom til partiets valgfest i Snapstinget på Christiansborg ved 21-tiden.

Han havde været forberedt på nederlaget, for meningsmålingerne havde spået DF's nedtur i løbet af valgkampen.

Han siger, at partiet ikke har været "dygtigt nok".

- Det ansvar må jeg tage på mig som partiets formand, siger Kristian Thulesen Dahl.

Partiet fik allerede en forsmag på valgnederlaget ved europaparlamentsvalget for halvanden uge siden, hvor partiet også blev mere end halveret. Her gik partiet fra fire mandater til et enkelt.

Mens rød blok får 91 mandater, ender blå blok på 75 mandater. Medregnet i blå blok er ikke Nye Borgerlige, som er kommet ind med fire mandater. Medregnet i rød blok flertal er Alternativets fem mandater ikke talt med.

/ritzau/