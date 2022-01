Det er 400 år siden, at komikeren Moliére blev født. Men hans komedieklassikere forbliver udødelige

Et kæmpe jubilæum inden for scenekunst står for døren, når man til efteråret kan markere, at det er 300 år siden, at der for første gang blev spillet teater i Danmark. Men de 300 års dansk teaterhistorie havde set markant anderledes ud, hvis det ikke havde været for en vigtig skikkelse i teaterhistorien, hvis jubilæum, vi tilfældigvis også kan fejre i år.

I dag er det nemlig 400 år siden, at den franske skuespiller og komedieforfatter Molière blev født i Paris. Og ingen har sat et større præg på komediegenren gennem årene, fortæller teaterhistoriker Stig Jarl, der er lektor emeritus i teaterhistorie ved Københavns Universitet.

"Det lyder måske voldsomt, men det er Moliére, der gjorde komedien til stor dramatisk kunst, efter at den i mange år fra Middelalderen og frem havde være grov og plump – og ringeagtet som litterær genre," siger han.

Det stod klart allerede fra dansk teaters fødsel, at Molière var en vigtig skikkelse. For det var hans stykke med titlen "L'avare" – "Den Gerrige" eller "Gnieren", som det også bliver kaldt på dansk – der som den første forestilling blev opført på teatret i Lille Grønnegade i København, da dansk teater kom til verden.

Komediedigteren, som blev døbt Jean-Baptiste Poquelin, fik sit gennembrud i 1659, da hans teatertrup spillede komedien "Les précieuses ridicules" (på dansk "De sirlige damer") for de kongelige. Senere skabte han værker som "Don Juan" og "Le Misanthrope" (på dansk: "Misantropen"). Og da han i stykket "Tartuffe" udstillede religiøst hykleri i skikkelse af karakteren af samme navn, vakte det så stor forargelse i kirken, at han måtte omskrive stykket tre gange for at få det igennem den kongelige censur.

Og netop evnen til at fremføre en kritik, der udstiller menneskets svage karaktertræk, er blandt årsagerne til Moliéres komediers lange levetid, mener Stig Jarl.

"Molières komedier var aktuel samtidssatire, da han skrev og opførte dem i midten af 1600-tallet. Ikke i den forstand, at han ville omstyrte det politiske system, men han havde øje for både det latterlige og hykleriet, som han spiddede på scenen i situationer og et sprog, der også kan anvendes i dag. Stykkerne rammer både borgerskab og adel, og udstiller træk som hykleri, hypokondri og nærighed - noge,t vi kan genkende hos os selv og andre, selv i 2022,” siger han.

Moliéres komedier opføres jævnligt verden over. Så sent som i efteråret 2021 kunne man på Det Kongelige Teater opleve "Le malade imaginaire", "Den indbildt syge", om en hypokonder med en sygelig trang til at blive plejet og bestyrket i idéen om et skrantende helbred.

For den mest betydelige komediedigter i Danmark, Ludvig Holberg, var Molière også en stor inspirationskilde. Og omvendt har Ludvig Holbergs succes med komedier skabt en teaterkultur i Danmark, der har været stærkt modtagelig over for Moliéres værker. Spørger man teaterhistoriker Stig Jarl, er det heller ikke til at komme udenom, hvordan de to komediedigteres skæbner i Danmark har været viklet ind i hinanden. Alligevel er der visse forskelle.

"Det er ikke mindst som den primære inspirationskilde for Holberg, at vi i dag priser Molière i Danmark, selvom der også er en central forskel: Molière skrev for en overklasse, mens Holbergs stykker skrives for og handler om borgere og håndværkere," siger han.