Det er blevet sværere at bryde den sociale arv

Unge med ufaglærte forældre har fået sværere ved at bryde den sociale arv, skriver Jyllands-Posten torsdag med henvisning til en ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Mens seks af 10 unge med forældre uden uddannelse i midten af 1990'erne fuldførte en uddannelse efter grundskolen, er det således nu kun godt fem ud af 10, der gør det.

- Det er et stort problem, at der bliver stadig længere mellem mønsterbryderne, siger chefanalytiker Mie Dalskov Pihl, AE, til Jyllands-Posten.

Hun understreger dog, at der det seneste år har været et lille tegn på bedring.

- Men der er stadig 8000 unge, der vokser op med ufaglærte forældre, og som risikerer ikke selv at få en uddannelse. De er i fare for at ende på kanten af arbejdsmarkedet eller blive placeret uden for arbejdsstyrken på passiv forsørgelse, siger Mie Dalskov Pihl.

Skiftende regeringer har gennem årtier haft fokus på at bryde den negative sociale arv.

Når det de senere år er blevet sværere, hænger det blandt andet sammen med, at gruppen af blandt andre ufaglærte forældre er reduceret markant. Fra knap 34.000 i 1990 til 8000 i dag.

- De, der er tilbage, har i dag ofte nogle andre og større sociale udfordringer end tidligere. Derfor kræver det en større indsats at løfte dem ud af den sociale arv, siger Trond Beldo Klausen, lektor ved Aalborg Universitets Center for Mobilitetsforskning.

Sammen med Mads Meier Jæger, professor i sociologi ved Københavns Universitet, peger han på, at der skal en tidligere indsats til, hvis den sociale mobilitet skal hæves yderligere.

Socialminister Manu Sareen (R) er enig i, at der skal sættes tidligere ind.

- Hvis vi skal vende udviklingen, er det altafgørende at gøre en indsats, fra børnene er helt små, siger han.