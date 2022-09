Det er blevet utrygt at gå på stadion: Det lille fællesskab truer det store

Hvis man så ordentligt efter, kunne man i en rød sky fra romerlys for få dage siden på Rønninge Rasteplads på Fyn spotte fodboldtrøjer i gule, blå og hvide farver. På vej hjem fra to forskellige kampe i Jylland var busser med henholdsvis FCK-fans og Brøndbyfans stødt på hinanden. Det førte til voldelige sammenstød og slagsmål. Og det var bestemt ikke første gang.

I den seneste tid er konfrontationerne mellem de to hold taget til. For kun få uger siden var der ligeledes sammenstød mellem de to klubbers fangrupper, da FCK spillede Champions League-kamp i Dortmund. Men det er ikke kun, når de to storkøbenhavnske klubber spiller, at der opstår uro. Det er også begyndt at ske til landsholdskampe, som ellers er kendt for at være særligt fredelige.