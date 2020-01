Det er en myte, at den danske storby er mangfoldig

På få årtier er billedet af den danske storby som et sted med mulighed for social opstigen, fællesskab og mangfoldighed vendt på hovedet, og for første gang i byernes historie er de for de få og velbemidlede. Nyåbnet museum vil dyrke den historiske bevidsthed om byens mangfoldige karakter

Storbyen, det er sådan et sted, hvor der er højt til loftet og plads til alle. Eller hvad?

De seneste to årtier er der sket et markant skred i mangfoldigheden i de danske storbyer, lyder det fra iagttagere. Ikke forstået som mangel på etnisk mangfoldighed, men snarere det, at byen ikke længere levner plads til forskellige slags mennesker med forskellig indkomst og social baggrund.

I næste uge genåbner Københavns Museum i indre København, blandt andet med en udstilling om de forskellige bydeles historie. Om det stærkt arbejderprægede Nørrebro, det rå og beskidte slagterkvarter på Vesterbro og Østerbro, der begyndte som landliggersted.

Der er behov for at styrke den bevidstheden om Københavns mangfoldige historie, mener Jakob Ingemann Parby, der er museumsinspektør og ph.d. med speciale i byens migrationshistorie.

”Bydelene ligner hinanden mere og mere, men under overfladen gemmer der sig jo en byidentitet, som er ved at blive visket lidt ud. Og derfor sætter museet også fokus på, hvordan vi er forskellige her i byen, og har været det gennem tiden. Så kan man jo håbe, at folk snakker lidt videre, når de går herfra. Det må være vores fineste opgave som museum at igangsætte den samtale,” siger han.

Kristoffer Lindhardt Weiss, der er filosof og direktør for Arkitektens Forlag, mener, at hele grundforestillingen om den danske storby skal til at ændres.

”Om 20 år tror jeg, man kan kalde den mangfoldige storby, hvor vi møder mennesker, der ikke ligner os selv på en prik, for en myte,” siger han.

”Storbyerne er blevet rekreative vidensbyer, et sted man vælger at bo af livstilssmæssige årsager frem for et sted, man bor af nødvendighed. Der er ikke længere friktion mellem de mennesker, der bor der. Det gælder også for byer som Aarhus og Odense. Storbyen har i århundreder været et mulighedsrum, et sted, hvor man kunne skabe sig et liv uden penge på lommen, men på få årtier er den mulighed for social opstigen, byen har rummet, forsvundet. Den findes ikke mere.”

Gertrud Jørgensen, der er professor i byudvikling ved Københavns Universitet, bakker op om betragtningerne, men mener også, der er behov for lidt perspektiv.

”Ja, på godt og ondt er den mangfoldige storby nok på vej til at forsvinde. Der er sket en udskiftning eller gentrificering, som det kaldes, hvor de pæne middelklassefolk er flyttet ind og mindre velhavende er flyttet ud. I København er der sket en markant fornyelse af de gamle brokvarterer, som nok nærmere var fattige end mangfoldige. Den byfornyelse, som har fundet sted siden 1980’erne, har medvirket til, at København er blevet en middelklasseby, men samtidig ville vi jo ikke undvære, at vilkårene for at bo i byen er blevet bedre. Vi har ikke lyst til at have boliger uden centralvarme og vand, som man havde på Nørrebro engang.”

Selvom storbyens beboere kommer til at ligne hinanden mere og mere, mener hun stadig, at storbyen er det mest mangfoldige sted, man kan bo i landet.

”De offentlige byrum sikrer, at vi møder folk, der ikke ligner os selv. Folk med en anden etnicitet og tro for eksempel.”

Kristoffer Lindhardt Weiss mener ikke, der er grund til slumromantik, men:

”Det er første gang i den danske storbys historie, at den er blevet et eksklusivt rum for de få. Der er en sammenhængskraft, som risikerer at falde fra hinanden. Hvis vi ikke ser, hører og forstår hinanden, møder andre, så ved vi heller ikke, hvem de andre er. Og alle er med til at finansiere de store kulturinstitutioner i storbyen. Men hvis færre og færre har råd til at bruge dem, er der vel ikke megen rimelighed i det?”

Ida Gundersen er journalist og forfatter til bogen ”Kødbyen”, der udkom før jul. Bogen handler om slagterindustrien på Vesterbro, en historie, man også kan opleve på det ny Københavns Museum, der åbner næste fredag.

Selvom bydelen har ændret sig markant, mener Ida Gundersen, at ”Vesterbroidentiteten” lever:

”Vesterbro blev jo fornyet i 1990’erne, og gennemsnitsindkomsten i området steg med 70 procent. Men den råhed, der hele tiden har kendetegnet Vesterbro, findes stadig. I 400 år har der været slagtere på Vesterbro, og de har været et groft folkefærd, der drak meget og sloges. Og selvom der går småbørnsmødre og overskudsmennesker rundt i området i dag, kan man forestille sig, at mange af dem, der vælger at bo der, godt kan lide det lidt rå image. Ellers kunne man jo vælge at bo på Østerbro,” siger Ida Gundersen.