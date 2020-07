Det er et slidsomt liv at være kirkeugle, men det går lidt bedre

Danmarks sidste levedygtige kirkeuglebestand oplever en lille fremgang. Den truede art lever ellers på kanten af udryddelse herhjemme. Netop nu prøver årets unger, om vingerne kan bære. Men de er lige så længe om at flytte hjemmefra som italienske sønner, siger biolog

Det er lidt af en sensation, og den kan man takke himmerlændingene for. Flere gårde på den nordjyske egn har nemlig i de seneste år understøttet den udrydningstruede ugle med føde og bosteder, og nu har bestanden fået et lille nøk opad. Derfor er Lars Bo Jacobsen, der har arbejdet med kirkeugler i 39 år, forsigtigt optimistisk.

”Jeg vil tro, at der kommer mellem 20 og 30 unger på vingerne i år, selvom jeg ikke har det nøjagtige antal endnu, eftersom nogle par yngler under tag, så ungerne ikke er så lette at få at se,” siger han.

Stort set hele den danske ynglebestand findes i dag i Himmerland, og trods flere tilbageslag er der i den østlige del registreret fremgang med op til seks-otte ynglende par, sammenlignet med blot et eneste par her i 2014, og det tæller i landsregnskabet.

I begyndelsen af marts besøgte Kristeligt Dagblad Ketty og Ulrik Mortensens gård i Himmerland, og der var store forventninger til at få unger i kassen. Men heldet svigtede, og parret frygter desuden, at også den ene forældrefugl er død.

Til gengæld er det lykkedes deltidslandmand Lasse Olsen for ottende år i træk at få et kirkeuglekuld på vingerne. Kun to ud af tre unger er dog tilbage, fordi de har det med at flyve over landevejen ”i kofangerhøjde”, som han formulerer det.

Hvorfor optager det ham at hjælpe en art, der ville være uddød uden fodertilskud?

”Fordi jeg har gået i naturen, fra før jeg lærte at gå, og kan vi gøre lidt for at bevare kirkeuglen, gør vi gerne det. Måske er det derfor, at Himmerland med et moderne ord er blevet et kirkeugle-hotspot,” siger Lasse Olsen.

Kirkeuglens helt store problem er effektiviseringen af landbruget og langt færre græssende dyr end i 1960’erne, hvor Danmark havde omkring 1000 ynglepar. Derfor har Lasse Olsen også sået honningurt, der lokker insekter til, ligesom han slår græsset omkring gården, så der er frit udsyn til regnorm og mus, hvis man er ugle.

Men intet er så godt, at det ikke er galt for noget. For en anden sjælden art, landsvalen, holder ikke af ugler.

”En svalerede er en snack-kurv for en kirkeugle,” siger Lasse Olsen, der også oplyser, at ugleunger larmer, når de tigger forældre om mad, og giver en meget naturtro lydprøve over telefonen.

”Jeg har haft otte år at øve mig i,” siger han beskedent.

Når kirkeugleunger har forladt reden, bliver de stadig fodret af forældrene i omkring 35 dage, og i endnu 45 dage bliver de i territoriet.

”De er næsten lige så længe om at flytte hjemmefra som italienske sønner,” siger Lars Bo Jacobsen, som pointerer, at de kommende uger er en risikabel periode.

”Ungerne har en farlig skolevej, fordi de skal flyve langt for at samle mad nok. Vi skal have lavet mere landskab, som kirkeuglen kan leve af. Det er eneste vej frem – at blive ved med at fodre er ikke holdbart i længden.”