“Det er fuldstændig vanvittigt”: Læger mistænkes for svindel med diabetesmedicin

Spørgsmålet er blevet stillet verden over: Har Israel begået folkedrab i Gaza?

Ingen har kunnet give et klart, entydigt svar, men nu skal Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag forsøge. Sydafrika har anklaget landet for at have begået netop den forbrydelse mod palæstinensere, og i dag begynder de første høringer i sagen.

Forventningen er ikke, at der falder dom inden for få dage - tværtimod kan der gå år. Sagen lægger ikke desto mindre pres på premierminister Benjamin Netanyahus regering og det israelske militærs fremfærd i Gaza. Og skulle Israel blive dømt for folkedrab, er landet formelt forpligtet til at stoppe de militære aktiviteter i Gaza. Det skriver blandt andre The Washington Post.

Mulige svindelsager med dyr medicin

“Det er fuldstændig vanvittigt,” siger apoteker Ute Pørksen. Flere læger har udskrevet enorme mængder af diabetesmedicinen Ozempic, og i et tilfælde har en læge udskrevet medicin med offentligt tilskud, så det svarer til 27 års forbrug, hvilket fik apotekeren fra Ballerup til at anmelde lægen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Udskrivelsen af de store mængder diabetesmedicin får regionerne til at slå alarm på grund af mistanke om svindel, skriver Jyllands-Posten. I Region Midtjylland har 1700 personer angiveligt modtaget medicinen med offentligt tilskud uden at være berettiget til det, og her “formodes” overforbruget at være med henblik på videresalg. Professor Jes Søgaard kalder det “helt hen i skoven”, at regionerne ikke kan sætte ind overfor muligt misbrug af tilskudsmedicin.

Tronskifte uden national klokkeringning

Da kong Frederik IX døde i 1972, og dronning Margrethe II blev udråbt til dronning, ringede kirkeklokkerne over hele landet. Men når kronprins Frederik på søndag bliver Danmarks konge, vil de efter alt at dømme ikke ringe. Københavns Stift og Lolland-Falsters Stift oplyser til Kristeligt Dagblad , at der ikke er planer om klokkeringning.

Ifølge Nikolaj Bøgh, som er rådmand for De Konservative, er det en skam. Han mener i det hele taget, at man burde have inddraget folkekirken mere i forbindelse med tronskiftet. En sognepræst sammenligner seancen med en fødselsdag, hvor begivenhedens signifikans ikke understreges tydeligt nok.

Dansk forsker står bag vildt fund

Det er en omskrivning af danmarkshistorien. Det fortæller professor Eske Willerslev, som er en af forskerne bag et nyt studie, der viser, at modsat den gængse forståelse har der på 1000 år to gange været en nærmest total udskiftning af befolkningen.

Meget data tyder på, at der har været mennesker i Danmark i 12.000 år, men det nye studie peger på, at etniske danskere stammer fra de mennesker, som først kom til landet for omkring 5000 år siden.

“Vi troede, at det var helt kontinuerligt. Da jeg gik i skole, fik jeg at vide: Eske, du stammer fra stenaldermanden. Det har altså vist sig at være forkert,” siger Eske Willerslev til Ritzau.

“Buddha Boy” mistænkt for voldtægt

Mange nepalesere er overbevist om, at han er reinkarnationen Siddharta Gautama, altså Buddha. Den omstridte religiøse leder Ram Bahadur Bamjan, også kendt som Buddha Boy, blev anholdt i sit hjem tirsdag og sigtet for at have begået et seksuelt overgreb på en mindreårig. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Ram Bahadur Bomjan er kendt i offentligheden som Buddha boy. Onsdag blev han anholdt i Kathmandu i Nepal. Politiet har ledt efter ham i flere år og mistænker ham for blandt andet voldtægt af en mindreårig. Foto: Narendra Shrestha/EPA/Ritzau Scanpix

Men han er også mistænkt for at have spillet en rolle i en mystisk sag, hvor fire af hans religiøse tilhængere er forsvundet fra en af de lejre, han har ansvaret for. På trods af, at han tidligere er blevet anklaget for at have begået overgreb, har han fortsat flere tusinde tilhængere.

Børn går i sosu-skole

Mens regeringen lægger strategier for at løse problemet med mangel på sundhedshjælpere og -assistenter, har Varde Kommune taget en alternativ løsning i brug. På et plejehjem i den vestjyske kommune møder 14-årige Buster op hver onsdag for at spille kort og lægge puslespil med borgerne.

Børn helt ned til 0. klasse inddrages i arbejdet på plejehjemmene i et forsøg på at få unge til at vælge en velfærdsuddannelse i fremtiden, skriver TV Syd. Og så hjælper de med nogle af de ting, sosu-hjælperne og -assistenter ikke kan i løbet af deres hverdag.

“Det er dejligt at mærke, at jeg gør en forskel,” siger folkeskoleeleven Buster.