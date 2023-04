I denne weekend holdt de fleste danskere vejret, da den 13-årige pige Filippa lørdag eftermiddag blev meldt savnet, efter at hun havde delt aviser ud i et lokalområde på Sydvestsjælland. Politiet indledte en massiv efterforskning, der førte til, at man fandt hende i live et døgn senere, og et stort lettelsen suk bredte sig over landet, da en tydeligt bevæget Kim Kliver, politi-inspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, holdt pressemøde søndag eftermiddag. Ifølge Filippas mor har datteren det godt efter omstændighederne, skriver Ekstra Bladet.

En 32-årig mand blev anholdt samme sted, som Filippa blev fundet. Manden fremstilles i grundlovsforhør i dag.

Mange spørgsmål melder sig stadig om hændelsen, og nu skal politiet efterforske både forløb og motiv.

Men én ting står i hvert fald klart: I løbet af det døgn, hvor Filippa var forsvundet, viste medmenneskeligheden sig tydeligt, kan man læse i Kristeligt Dagblad, som har talt med Vivian Eriksen, der er formand for Missing People.

"Jeg mærker, at næstekærligheden og beskyttertrangen over for de pårørende skinner helt klart igennem. Folk vil nærmest gøre alt, hvis bare vi får hende hjem. Og så er folk meget berørt af det," sagde hun til Kristeligt Dagblad, mens politiets eftersøgning af Filippa stadig foregik.

I dagens avis kan man også læse om den lokale kirke, som holdt ekstraordinært åbent i går. Ifølge sognepræsten kunne man mærke, hvordan hændelsen har grebet lokalbefolkningen om hjertet.

Politiinspektør Kim Kliver og vicepolitiinspektør Rune Dahl Nilsson fra Sydsjællands og Lolland-Falsters politi giver status på sagen om den forsvundne Filippa på Næstved politistation søndag den 16. april 2023. 13-årige Filippa forsvandt lørdag og politiet har søndag i en pressemeddelelse meddelt at de arbejder ud fra en teori om at der er begået en kriminel handling.. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

Seniorer fyres oftere end yngre kolleger i det offentlige

I det offentlige sidder ansatte over 50 år mindre sikkert i stolen end deres yngre kolleger. For selvom ansatte over 50 år udgør næsten en fjerdel af medlemmer i fagforbundet Djøf, så udgør de godt 37 procent af de fyringssager, fagforeningen registrerede sidste år. Og da Djøf gennemgik fyresedler i 2016, 2019, 2020 og 2021, viste alle undersøgelser en tydelig overrepræsentation af seniorer i forbundets offentlige fyringssager. Det skriver Politiken.

Ifølge Djøf-formand Sara Vergo giver det derfor ikke længere mening at tale om tilfældigheder. Finansminister Nicolai Wammen (S) udtaler til Politiken, at det er et centralt indsatsområde for regeringen at fastholde og udvikle seniorer på de statslige arbejdspladser.

I landdistrikterne lukker mange skoler

Vi springer over til nogle af de yngste i det offentlige. For en række kommuner har de seneste måneder varslet skolelukninger, skriver Jyllands-Posten. Mindst 29 skoler kan lukke, og bare i Thisted Kommune kan det gå ud over fem. Det kan også ramme skolen i landsbyen Vestervig, hvor borgerne de seneste år har forsøgt at genfinde fortidens storhed.

Udviklingen har udløst en debat om, hvor meget eller hvor lidt offentlig service der bør være i landdistrikterne. Henriette Steffensen, formand for skolebestyrelsen på Vestervig Skole, siger til avisen, at man jo også der ”betaler skat”.

Røde Kors tjente 100 millioner på sine genbrugsbutikker i 2022

Så går det straks nemmere for genbrugsbutikker, og særligt for Røde Kors’ butikker. Her er overskriften klar fremgang. 100 millioner kroner er nemlig overskuddet fra nødhjælpsorganisationens genbrugsbutikker i 2022. Beløbet er Røde Kors’ hidtil største overskud fra genbrugsbutikkerne og en stigning på 35 procent fra den tidligere rekord i 2019, oplyser Røde Kors i en pressemeddelelse ifølge Ritzau. Også omsætningen slog rekord, da de 255 genbrugsbutikker omsatte samlet for 281 millioner kroner.

"Jeg synes, det er utrolig flot, at sådan en omsætning kan laves af frivillige kræfter," siger Tina Donnerborg, som er chef for Røde Kors Genbrug.

Vi tager kort nogle andre nyheder fra det seneste døgn:

Politibetjenten Majbritt Birkholm er valgt som næstformand i Dansk Folkeparti. Det skete på et hovedbestyrelsesmøde lørdag ifølge Ritzau.

er valgt som næstformand i Dansk Folkeparti. Det skete på et hovedbestyrelsesmøde lørdag ifølge Ritzau. Kampe i Sudan har kostet mindst 83 mennesker livet, og mindst 1126 er kommet til skade ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Kampene mellem den paramilitære gruppe RSF og den sudanske hær brød ud lørdag morgen.

mennesker livet, og mindst 1126 er kommet til skade ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO). Kampene mellem den paramilitære gruppe RSF og den sudanske hær brød ud lørdag morgen. En storstrejke rammer i dag Norge, skriver NRK. Det sker, efter at lønforhandlinger søndag brød sammen mellem norske arbejdsgivere og lønmodtagere. 25.000 ansatte fra bryggerier, fødevareindustrien og visse færgeruter er udtaget til strejke.

Denne uge byder også på en straffesag mod en tidligere politibetjent, der sidder anklaget for at have offentliggjort cpr-numre på blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S).



Og så skal politikerne se hinanden i øjnene, når de tager hul på andenbehandlingen af finansloven. Det bliver dog uden deltagelse fra Enhedslisten, der for nylig meldte sig ud af forhandlingerne.

Kirke inviterer til technofest i Guds hus

Vi slutter Morgensamling af med en fest. I dette tilfælde en noget anderledes af slagsen i Tyskland. Her åbnede en kirke nemlig dørene til et drøn af en alternativ andagt, da 700 glade mennesker kom til techno-rave i den tyske by Erfurt.

Kirken blev lyst op i mange farver, mens musikken pumpede løs. Her er præsten Holger Kaffka under en technofest i sin kirke i fredags. Foto: Michael Reichel/AP/Ritzau Scanpix

Begivenheden havde titlen "rave ligesom Gud" og varede seks timer. Stolene var flyttet til side for at skabe plads til et dansegulv, skriver det tyske medie Süddeutsche Zeitung.