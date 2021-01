Det er op til hvert land om ældre skal tilbydes ny vaccine

Intet tyder på, at AstraZenecas vaccine er farlig for ældre. Men det er ikke sikkert, at den beskytter dem.

Vaccinen mod coronavirus fra AstraZeneca kan opbevares i køleskab og skal modsat andre vacciner ikke fryses ned ved ekstreme frostgrader.

Derfor bliver den væsentlig lettere at håndtere, når den om kort tid rulles ud på tværs af EU som den tredje coronavaccine.

Det fortæller direktør i Lægemiddelstyrelsen Thomas Senderovitz.

Om AstraZenecas vaccine skal tilbydes borgere i alle aldersgrupper er et spørgsmål, som de enkelte lande skal tage stilling til.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har fredag meddelt, at den anbefaler at godkende vaccinen fra AstraZeneca til alle over 18 år.

Men det er usikkert, om personer over 55 år vil have gavn af vaccinen.

- I godkendelsesgrundlaget står, at vaccinen kan bruges til personer over 18 år, siger Thomas Senderovitz.

- Men der står også, at der ikke er tilstrækkelig antal personer over 55 år, der er indgået i studiet, til at man kan vurdere, om den virker på dem.

Det er op til EU-Kommissionen at give den endelige godkendelse af vaccinen, inden den kan distribueres på tværs af Europa.

De enkelte landes sundhedsmyndigheder skal nu beslutte, hvem de vil tilbyde vaccinen. Og om vaccinen fra AstraZeneca primært skal bruges til de yngre.

- Der er ikke noget, der tyder på, at vaccinen er risikabel at bruge på ældre, understreger Thomas Senderovitz.

- Men der er manglende grundlag til at sige, om den med sikkerhed virker for ældre over 55 år.

De 27 EU-lande har givet EMA bemyndigelse til at sige god for eller afvise de nye vacciner, der er på vej mod covid-19.

Det betyder, at godkendelsen ikke skal falde i de enkelte medlemslande.

AstraZenecas vaccine er den tredje mod covid-19, som EMA har anbefalet. De to første var fra BioNTech/Pfizer og Moderna. De er allerede taget i brug.

/ritzau/