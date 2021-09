Det er ret unuanceret, at man reducerer det til et spørgsmål om drømmejob eller rengøring

Regeringen vil skære i den såkaldte dimittendsats, som nyuddannede arbejdsløse får. Den er i dag på 71 procent af dagpengesatsen – i rede penge 13.815 kroner om måneden, men den skal sættes ned til 9500 kroner for at få de unge ledige hurtigere i arbejde. Desuden skal dagpengeperioden for nyuddannede halveres fra to til et år. Dog skal stramningerne ikke gælde forsørgere, lyder forslaget.