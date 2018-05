"Det er godt at blive trukket op af de kongelige og komme i gang"

Kronprins Frederik inviterede til folkelig fødselsdagsfejring i folkesundhedens tegn. For mange deltagere var det første gang de deltog i et motionsløb

Det er sjældent, at en fødselsdag fejres iført løbeshorts. Og da slet ikke en kongelig fødselsdag. Men i går blev kronprins Frederik fejret af fodfolket i løbetøj.

Nok er det først lørdag, at kronprins Frederik fylder 50 år, men da kronprinsen 2. pinsedag trådte ud af kronebilen ved Utzon Center i Aalborg, ankom han til første etape af en folkelig fødselsdagsfest indrammet af flot pinsevejr.

”I dag er det kronprins Frederiks fødselsdag”, lød nordjydernes hyldest, selvom ordene passede dårligt til melodien, og fødselsdagen først er på lørdag.

Kronprins Frederik har valgt at bruge 50-årsfødselsdagen til at gøre en af sine mærkesager til en folkesag. Kronprinsen er ambassadør for visionen ”Bevæg dig for livet”, hvor målet er, at 75 procent af danskerne skal være idrætsaktive og 50 procent være medlem af en idrætsforening i 2025. Visionen ”Bevæg dig for livet” er trykt på det ene ærme af de bløde, blå løbetrøjer.

Og at gøre fødselsdagen til en fest for folkesundheden lader til at lykkes over forventning. Når dagen er omme, vil mere end 70.000 have deltaget i den løbende fødselsdagsfejring. Royal Run forventes at blive verdens største motionsløb i 2018.

Kronprins Frederik har op til løbet udtalt, at han håber at vække kommende løbe-entusiaster ved at give danskere i alle aldre mulighed for at løbe en overkommelig rute på 1,609 km. Da han fik ordet i Aalborg, udtrykte han glæde over at se så mange iført de blå løbetrøjer.

”Det her er et spørgsmål om at sige til sig selv: Det her skal prøves. Det bliver kæmpe godt. Sikke en dag, som er linet op til os alle sammen i dag. Det tyder på nogle stabile temperaturer og ikke for meget vestenvind.”

En af dem, som skal prøve at løbe, er den 46-årige pædagog Karina Kammer fra Nibe, som denne solrige dag får sin debut som deltager i et motionsløb. Hun får selskab på ruten af ægtefællen, Anders Kammer. Han er ansat hos politiet og har hidtil måtte nøjes med at dele glæden ved at løbe med deres to børn. Anders Kammer siger om det royale løb:

”Det her er jo en genistreg fra kronprinsens side. Hvis man ønsker at gøre noget ved folkesundheden, så er det her et vigtigt skridt.”

Tandlæge Jens Sleiborg fra Gug har ikke løbet, siden han gik i gymnasiet. En mangel på præstation, som den 63-årige tandlæge på ingen måder er stolt af.

”Men det er godt at blive trukket op af de kongelige og komme i gang.”

Kronprinsen er en af de første, som skal løbe. Han skal have selskab af en stor gruppe drenge og piger. Mens feltet venter på, at løbet bliver skudt i gang, får kronprinsen ønsket flere af børnene god tur. Kronprinsens tempo er moderat, og flere børn overhaler ham på turen langs den blanke fjord.

Så følger familierne. Her er bedstemødre med børnebørn, fædre, som skubber barnevogne foran sig, og vældig mange børn, som sætter en ære i at løbe fra mor og far. Dagens replik i familieløbet må være:

”Giv den gas.”

Det er i hvert fald det, mange forældre råber til børnene, som ikke spilder tiden med at se ud over Limfjordens vand eller tælle flagene på den ikoniske Limfjordsbro.

Fra dagens hovedperson er løb en kilde til mentalt velvære, hvilket kronprinsen flere gange har udtalt i interviews. Et tema, han også slog an i sin tale til løberne i Aalborg.

”Prøv at glem alt muligt andet, men glæd jer i nuet og bare løb i de 10 minutter og tænk på, hvor dejligt det er at komme ud og røre sig her.”

Løbets betydning for ens mentale velvære vækker genklang hos rigtig mange af løberne. En af dem er Per Pedersen fra Nørre Sundby. Han er 83 år og holder formen ved jævnligt at løbe en rute på omkring fem kilometer.

”Jeg har det ikke godt, hvis jeg ikke kommer ud og er aktiv.”

Nok er løb individuelt, men Per Pedersen har gjort dagen i dag til en familiefest, hvor tre generationer stiller op i løbesko, inden de samles på en af plænerne ved Aalborgs havnefront omkring den medbragte mad.

”Frederik er en fin inspirator og et eksempel, som er værd at følge efter,” siger han.

Per Pedersens datter, 47-årige Majbritt Dahl Bendixen, varmer op til at løbe dagens lange rute på 10 kilometer. Hun siger:

”Jeg tænker, at Frederik er et sundt forbillede for fysisk aktivitet. Jeg har trænet op til at løbe 10 kilometer i dag, og når jeg løber, så mærker jeg, at jeg stresser af.”

Op til løbet har kronprins Frederik haft problemer med ryggen, men da han har tilbagelagt de 1,609 km og har fået en medalje om halsen, konstaterer han, at formen holder.

”Det her var en testdistance for mig, og den er forløbet som forventet. Der er ikke nogen smertetærskel, der er blevet oversteget.”

Han har sved på panden og smiler stort, mens han beskriver turen og opbakningen fra de mange fremmødte som ”magisk’. Da Kristeligt Dagblad får lejlighed til at spørge, hvad løb gør for Kronprinsens evne til at være til stede i nuet, svarer han:

”Det er selve det at tage løbeskoene på og komme ud.”

Men hvis det mentale velvære er så tæt koblet med fysisk aktivitet, hvordan ser det så ud for udsigten til fortsat at være fysisk aktiv?

”Jeg løber i hvert fald 25 år endnu,” siger kronprins Frederik, inden han går videre for lidt senere at forlade Aalborg og drage videre mod næste etape af fødselsdagsfesten for fodfolket i flade sko.

Og hvordan gik løbet så for nybegynderne? Hos familien Kammer fra Nibe tøver Karina Kammer, da hun bliver spurgt, hvornår hun løber igen.

”Det har bestemt været et godt arrangement, men jeg ved ikke lige, hvornår jeg skal løbe igen.”

Anderledes er det for tandlæge Jens Sleiborg. Han tror, at han med kongelig assistance har taget hul på et liv som løber.

”Da jeg op til løbet prøvede ruten første gang, var jeg ret smadret bagefter. I dag er det gået meget bedre og om tre dage tror jeg, at jeg løber igen.”