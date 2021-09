Det er slut med automatisk coronanedlukning

Høje covid-19-smittetal vil fremover ikke automatisk lukke skoler, daginstitutioner, forenings- og kulturliv i de danske kommuner og sogne.

En automatisk nedlukningsmodel, hvor smittetal set i forhold til indbyggertal har lukket områder ned, forlænges ikke. Det oplyser Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Det er en konsekvens af, at covid-19 fra 10. september ikke længere har status som en samfundskritisk sygdom.

Derfor er der ikke længere hjemmel til at opretholde den automatiske nedlukningsmodel, som dermed er udløbet 1. september.

- Med en effektiv epidemikontrol og stor tilslutning til vaccinerne er vi nu nået dertil, hvor vi kan fjerne den automatiske nedlukningsmodel. Vi fortsætter med at overvåge smitten tæt på sogne- og kommuneniveau, for corona er her stadig, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Hvis smitten stikker af i et område, kan Styrelsen for Patientsikkerhed dog fortsat give påbud til kommuner om at lukke for eksempel skoler.

Ifølge vicedirektør i Styrelsen for Patientsikkerhed Dorthe Eberhardt Søndergaard vil det fremover bero på en individuel vurdering.

- Det vil ske, hvis smitteudbruddet ikke kan håndteres efter sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer, og hvis udbruddet udvikler sig betydeligt, for eksempel fordi smittekæderne ikke er brudt, eller nye smittekæder opstår, siger hun.

Modellen for automatisk nedlukning, der nu ophører, blev indført i april. I et sogn er smitten blevet anset for at være høj, når der er 1000 smittede eller flere per 100.000 indbyggere, mindst 20 smittetilfælde de seneste syv dage samt en positivprocent på mindst tre.

Aktuelt har de røde alarmer bimlet i fire sogne, som derfor har været lukket ned frem til tirsdag.

Det gælder Tvis i Holstebro Kommune, Skelund i Mariagerfjord Kommune, Vollsmose i Odense Kommune og Saltum i Jammerbugt Kommune.

Men de kan altså igen åbne skoler og kulturliv, fordi modellen for automatisk nedlukning ophører.

Det gælder blandt andet Skelund Sogn i Mariagerfjord Kommune, som har været lukket ned i fem dage.

- Tallene var på vej i den rigtige retning. Borgere og medarbejdere har gjort en kæmpe indsats, siger Flemming Bækby Nielsen, formand for sundhedsberedskabet i Mariagerfjord.

- De mindre sogne bliver hurtigt ramt, men folk har virkelig gjort, hvad de kunne for at komme på vej, siger han.

Selv om der er godt styr på epidemien i Danmark, ventes der i efteråret og vinteren at ske en stigning i smitten blandt ikkevaccinerede. Især blandt børn under 12 år, som ikke er omfattet af det nuværende vaccineprogram.

Ved en stor smittespredning blandt børn vil der kunne ske en spredning af smitte til andre uvaccinerede.

Der er derfor ifølge Sundhedsministeriet stadig behov for at sikre en løbende og tæt overvågning af smitten lokalt. Fra 1. september vil der samtidig være en række anbefalinger til tiltag i sogne og kommuner med høj smitte.

For eksempel bør børn i dagtilbud holdes inden for egen stue, og grundskoler opfordres til at undgå undervisning på tværs af klasser.

