Det er stadig muligt at få billetter hjem til jul

Stormen Pia har torsdag og fredag morgen raset landet over. Det har betydet aflyste tog, færger og lukkede broer. Og det har måske fået nogle til at frygte, om de kan komme hjem til familie eller venner til jul.

Men ifølge både DSB og Molslinjen ser det ud til, at man, hvis man er lidt fleksibel, godt kan komme hjem.

Fredag er alle færgeafgange fra Odden Havn med Molslinjen aflyst på grund af vandstanden ved færgelejet, fortæller Jesper Maack, pr- og kommunikationschef ved Molslinjen.

Men lørdag bliver driften genoptaget, og selv om de tidlige afgange er udsolgt, kan man få billetter til afgangene i løbet af dagen. Og har man lyst til at rejse den 24. december, kan man også få billetter.

Hvis man skal med tog, ser det også lovende ud. Der er nemlig stadig billetter at få, hvis man skal på tværs af landet.

Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB, siger, at det er en god idé at booke en pladsbillet, så man er sikret en plads på toget.

Flere strækninger, hvor der ikke har kørt tog torsdag aften og fredag morgen og formiddag, forventes at blive åbnet igen efter middag fredag. Det er blandt andet strækninger i Jylland.

Det drejer sig blandt andet om strækningen mellem Lunderskov og Esbjerg, tog til og fra Sønderborg og mellem Vejle og Struer.

S-togene kører med nedsat hastighed, men det er mest, hvis man er på strækningernes yderste stationer, at man måske vil lægge mærke til små forsinkelser.

Både fredag og lørdag er store rejsedage for folk, der rejser med DSB, og særligt fredag er der mange, der drager vestpå til enten Fyn eller Jylland.

Er man mere til at køre over Storebæltsbroen, er det også muligt, trods kraftig blæst.

Fredag fremgår det af Storebæltsbroen hjemmeside, at driften er normal. Dog er der stadig forbud for påhængskøretøjer under 2500 kilo. Det forbud forventes ophævet klokken 16.

/ritzau/