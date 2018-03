Det er svært at være alkoholfri teenager

Omfattende undersøgelse af unges alkoholvaner viser, at de unge, som vælger alkohol fra, føler sig udenfor og har færre venner. Især i de første år på ungdomsuddannelserne er det at drikke sig fuld en adgangsbillet til fællesskabet

Det er rigtig svært ikke at drikke alkohol i teenageårene. De ikke-drikkende unge føler sig ofte udenfor, fordi de ikke har været fulde i weekenden som mange af deres kammerater. Især i de første år på ungdomsuddannelserne ses det at drikke sig fuld som et ritual, der giver adgang til fællesskabet. Derfor kræver det en rigtig god begrundelse, hvis fællesskabet skal acceptere, at den enkelte slet ikke drikker eller kun får et par genstande til en fest.