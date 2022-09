Det er vanskeligt at opnå forsoning i de sociale mediers tidsalder

Forsoning. Det er nu målet på Munkensdam Gymnasium i Kolding.

Fredag skal fem drenge fra 3. g sige undskyld til 200 1. g-piger, efter de lavede en rangliste over pigernes udseende – en liste, der blev delt vidt og bredt på de sociale medier. Efterfølgende har en underskriftindsamling med over 1.700 digitale signaturer krævet drengene bortvist fra gymnasiet. Det har rektor Per Møller dog afvist.