Det er vigtigt, at vi begynder at tale åbent om psykisk sygdom

Sundhedsstyrelsen præsenterede i sidste uge en ny plan, der skal sikre et markant løft af psykiatrien. Det er helt afgørende for planens succes, at både politikernes og befolkningens holdning til psykisk sygdom ændres, lyder det fra patient og psykiatere