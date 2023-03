Det Etiske Råd bakker op: Nyt dødskriterie skal skaffe flere organer

Mange nordjyske læsere af Morgensamling er vågnet til sneklædte veje eller marker, mens læsere i hovedstaden kan træde ud i regn og kulde.

Gaspriserne er på det laveste niveau i halvandet år, men mange tøver nok med at skrue helt op for radiatorerne, fordi de høje priser på energi har gjort ondt på pengepungen. Men det er der andre, der har nydt godt af.

Energiselskaber udløser bonusser til medarbejdere

Gaspriserne er gået op og ned i 2022, og det har udløst bonusser for medarbejdere i danske energiselskaber. Foto: Stringer/AP/Ritzau Scanpix

De store udsving i energipriserne i løbet af 2022 - blandt andet på grund af krigen i Ukraine - har skabt store indtjeninger i de selskaber, der handler med gas eller el. Hos nogle såkaldte mellemhandlere har det udløst bonusser på op til trecifrede millionbeløb ifølge kilder, Finans har talt med.

Flere af landets andelsejede energikoncerner, som råder over selskaber, der handler med energi, har spundet guld på energikrisen. En af dem er Norlys, som er ejet af 800.000 kunder i Jylland. Allerede efter første halvår af 2022 havde koncernen tjent 650 millioner kroner mere end i samme periode året før. Men hverken den eller de øvrige koncerner ønsker at oplyse, hvor store bonusser der konkret er tale om.

Det Etiske Råd bakker op om nyt dødskriterie

Læger skal kunne udtage 50 procent flere organer, end det er muligt i dag. I hvert fald ifølge Sundhedsstyrelsen, hvis forslag om at indføre et nyt dødskriterie - for at skaffe flere organer - sendes til drøftelse i Folketinget i dag. Det skriver Jyllands-Posten.

Siden 1990 har det eneste dødskriterie været hjernedødskriteriet, men fremover skal det ifølge Sundhedsstyrelsen være muligt at bruge organer fra hjertedøde mennesker. Kristeligt Dagblad har tidligere beskrevet, hvordan metoden har mødt kritik i Norge. Men et flertal i Det Etiske Råd bakker op om anbefalingerne. Formanden for rådet Leif Vestergaard påpeger dog over for Jyllands-Posten, at man “går til grænsen”.

Kritik: LGBT-forening tog børn med til møde med politikere

Fire folketingsmedlemmer klager nu til Folketingets præsidium, efter at Foreningen for Støtte til Transkønnede Børn tog to transkønnede børn med til et møde i Socialudvalget og Ligestillingsudvalget på Christiansborg. En af dem, der har klaget, er Dansk Folkepartis Mikkel Bjørn, som mener, at organisationen har brugt børnene som “løftestang” for dens politiske dagsorden.

Men er der noget i vejen for at tage børn med til møder i Folketingets udvalg? Tidligere formand for Folketingets præsidium Henrik Dam Kristensen (S) ville selv afvise klagen, hvis han skulle tage stilling til den. I dagens avis svarer foreningen på kritikken.

Tidligere anbragte i særforsorgen skal have undskyldning

Regeringen har tøvet, men nu vil den give en undskyldning til de tidligere anbragte i sær- og åndssvageforsorgen, som er blevet udsat for blandt andet overgreb, krænkelser og omsorgssvigt. Det fortæller social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til Ritzau. I alt er der tale om 27.500 mennesker, som har været anbragt i perioden mellem 1933 og 1990 i det, der tidligere blev kaldt åndssvageforsorgen.

En redegørelse fra sidste år viste, at de anbragte blev udsat for overgreb som for eksempel tvangssterilisation og systematisk vold. Det er uvist, hvor mange der lever i dag, og hvor mange der altså vil modtage en undskyldning.

Migranter skal fratages rettigheder

Illegal immigration er ikke rimelig over for de britiske skatteborgere. Og derfor skal migranter, der kommer til Storbritannien i både, fratages rettigheder, som ellers gælder for flygtninge, hvis det står til den britiske regering. Foto: Sameer Al-Doumy/AFP/Ritzau Scanpix

Selvom antallet af migranter, der forsøger at krydse kanalen mod England, er langt mindre end antallet, der forsøger at komme til Europa via Middelhavet, vil den britiske regering indføre en kontroversiel lov. Står det til den, skal migranterne fratages retten til at søge asyl, sendes hjem til deres hjemland eller deporteres til Rwanda i Afrika. Det fremgår af planer til en ny lovgivning.

Men allerede nu har flygtningeorganisationer protesteret mod regerings ambitioner, som de mener kan være i strid med FN’s Flygtningekonvention. Men premierminister Rishi Sunak siger, at han “er fast besluttet på at leve op til mit løfte om at stoppe de de både” til avisen The Times.

Har stråling fra Tjernobyl påvirket hundes gener?

I krigens skygge i det nordlige Ukraine har forskere gjort en opdagelse, som kan lede tankerne hen på myter om tohovede hunde og enøjede køer. De har nemlig undersøgt hunde, som er født og lever i nærheden Tjernobyl. Og det viser sig, at de er genetisk anderledes end andre hunde uden for området, som stadig har høje mængder stråling fra ulykken på atomkraftværket i 1986. Det skriver Nature.

Mere mystisk bliver det dog ikke lige foreløbig - hundene render trods alt ikke rundt med to hoveder. Og indtil videre kan forskerne ikke svare på, om de genetiske forandringer skyldes strålingen, eller om naturlig selektion eller indavl kan være forklaringen.