Det første parti i blå blok melder ud, at Inger Støjberg er uværdig til at sidde i Folketinget

Liberal Alliance vil have Inger Støjberg erklæret uværdig til at sidde i Folketinget.

Det siger politisk leder Alex Vanopslagh.

Han mener, at Rigsrettens dom over Støjberg var klar og tydelig.

- Det er jo ikke nemt, for det er både en blå kollega, og også en kollega, der har kæmpet en politisk kamp, som vi har sympati for, men man er nødt til at være konsistent i de her sager, siger han.

Han påpeger, at hvis det var statsminister Mette Frederiksen (S), som havde fået en tilsvarende straf for sin ageren i sagen om aflivningen af de danske mink, ville partiet ikke tøve med at erklære hende uværdig.

Derfor må det samme gælde for en blå minister.

Inger Støjberg, som er tidligere udlændingeminister, blev mandag idømt 60 dages ubetinget fængsel i Rigsretten.

/ritzau/