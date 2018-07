Det formidable sommervejr fortsætter

Højtryk fortsætter med at holde regn væk fra Danmark, og endnu en tør, varm og solrig weekend er i sigte.

Det mageløse gode sommervejr i Danmark vil ingen ende tage. Både fredag, lørdag og søndag bliver solrige, og der er ingen udsigt til, at de udtørrede marker og skove får tilført væde.

- Sukker man efter regn, er der desværre dårlige nyheder, siger Thor Hartz, vagthavende meteorolog ved DMI.

- Det bliver tørvejr hele weekenden. Muligvis kan der søndag komme en lokal byge, men det vil være med meget lidt nedbør, siger han.

Fredag og søndag topper varmen omkring de 25 grader, mens lørdagen kan byde på temperaturer op til 27 grader. Varmest bliver det i de østvendte dele af landet.

Det er et højtryk over den sydlige del af Nordsøen, der sørger for stabilt vejr med få skyer.

- Og det er jo godt nyt for de, der håber på fortsat strandvejr. Badetemperaturerne er på mellem 17 og 22 grader. Vandet er varmest i de indre farvande, mens det er køligst langs den jyske vestkyst, siger Thor Hartz.

Vinden bliver frem til mandag svag til jævn fra vestlig retning.

- Nordjylland er undtagelsen. Her bliver det mere blæsende med frisk til hård vind ude ved kysterne, siger han.

Efter weekenden er der heller ikke udsigt til hverken køligere dage eller sommerregn.

- Tværtimod. Nå jeg kigger længere frem, så er den eneste forandring, at det bliver endnu varmere. I næste uge breder en højtryksryg sig ind over landet, og den sikrer fortsat masser af sol, mens temperaturerne tager et nøk opad. Til mellem 25 og 30 grader, siger Thor Hartz.

/ritzau/