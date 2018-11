Det handler Danmarks forsvarsforbehold om

* Forsvarsforbeholdet er et af i alt fire danske forbehold, som blev til efter det danske nej til Maastricht-traktaten ved en folkeafstemning i juni 1992.

* I december samme år blev de fire danske forbehold over for EU-samarbejdet - det nationale kompromis - færdiggjort under navnet Edinburgh-aftalen.

* Danskerne stemte ja til Edinburgh-aftalen i maj 1993 ved en folkeafstemning.

* På grund af forsvarsforbeholdet deltager Danmark ikke i "udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet”.

* Det betyder reelt, at Danmark er afskåret fra at bidrage til militære EU-operationer og fra at deltage i samarbejdet om udvikling og anskaffelse af militære kapaciteter i EU-regi.

Kilde: Forsvarsministeriet

