Det har ikke været nemt. Men nu har De Konservative taget en beslutning om Claus Hjort Frederiksen

Beslutningen har ikke været nem, men efter flere dages venten og tøven, hvor en lang række andre partier har meldt deres holdninger ud, er De Konservative nu også kommet frem til en konklusion i sagen om eksforsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) og mulig lækage.

De Konservative kommer ikke til at stemme for at fjerne Hjort Frederiksens immunitet.

Det siger K-formand Søren Pape Poulsen efter et gruppemøde torsdag morgen.

- Jeg har indstillet til, at i sidste ende hverken kan eller vil jeg bede folkevalgte medlemmer af Folketinget om at stemme for noget, de ikke ved, siger Pape.

- Lige nu vil jeg ikke anbefale, at vi ophæver Claus Hjort Frederiksens immunitet, siger Pape, der tilføjer, at en enig folketingsgruppe har fulgt hans indstilling.

Dermed undgik De Konservative også at gå enegang og skille sig ud i blå blok. Venstre, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti havde allerede meldt ud, at de stemmer imod.

Op til De Konservatives udmelding har der i ugens løb været - endda ganske heftig - kritik fra blå lejr rettet mod De Konservative.

Eksempelvis har Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, til Berlingske udtalt, at Pape og De Konservative vil bidrage til justitsmord, hvis de stemmer for at ophæve Hjort Frederiksens immunitet.

Vermunds ord faldt, efter at Pape, som er tidligere justitsminister, blev orienteret om sagen hos justitsminister Mattias Tesfaye (S) i mandags.

Efterfølgende sagde Pape blandt andet, at "der er nogle meget store principper på spil her". Det blev tolket som om, at Pape indikerede et ja til at ophæve immuniteten. Men sådan endte det ikke.

- Jeg synes ikke, at det handler om politik. Det handler om, at vi skal vælge, hvor vi står i en sag, hvor uanset hvilket valg du træffer, så kan du ikke sige, at du har valgt det rigtige. Det kan man ikke sige i den her sag, siger Pape.

Rigsadvokaten har indstillet til, at der rejses tiltale mod Hjort Frederiksen i sagen, hvor detaljerne ikke kendes af offentligheden. Rigsadvokaten har også været med til møderne med Tesfaye og partilederne i ugens løb.

Hjort Frederiksen er sigtet for at have lækket statshemmeligheder. Men hvis Hjort skal tiltales, skal et flertal i Folketinget ophæve Hjorts immunitet. Altså 90 mandater.

Efter De Konservatives udmelding er status, at der er 67 mandater for at ophæve Hjort Frederiksens immunitet, mens der er 89 mandater imod. Ikke alle har meldt ud endnu. Blandt andet udestår De Radikales 14 mandater.

Hjort Frederiksen mener ikke, at han har gjort noget forkert. Han siger selv, at sagen drejer sig om, at han har bekræftet et kabelsamarbejde mellem Danmark og USA. Det har medierne tidligere skrevet om. Men det var uden officiel bekræftelse af samarbejdet.

Sigtelsen omhandler en overtrædelse af straffelovens paragraf 109. Den drejer sig om læk af oplysninger om sager, "hvorpå statens sikkerhed eller rettigheder i forhold til fremmede stater beror". Strafferammen er fængsel i op til 12 år.

Ifølge Folketinget har der ikke været nogen tilsvarende sager, hvor et flertal har sagt nej til at ophæve et folketingsmedlem immunitet.

Der har været sager, hvor et flertal har afvist at fjerne immunitet. Men der har det drejet sig om ytringer i Folketinget.

Hjort Frederiksen har for længe siden meddelt, at han ikke genopstiller ved næste folketingsvalg. Det finder senest sted 4. juni 2023.

/ritzau/