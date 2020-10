Det har Mette Frederiksen sagt om klima

* Statsminister Mette Frederiksen (S) har flere gange understreget, at klimaindsatsen ikke må skabe andre problemer som eksempelvis øget ulighed eller tab af arbejdspladser.

* I Folketingets afslutningsdebat sagde statsministeren:

- Vi står i en sundhedskrise, vi står i en økonomisk krise, vi står i en klimakrise. Der er gået kapløb mellem, hvem der er mest ambitiøs.

- Men det er ikke svært at sætte målene. Det er svært at nå dem, og det kommer til at have konsekvenser. Vi skal insistere på en rigtig og reel social balance, sagde Mette Frederiksen i Folketingets afslutningsdebat 23. juni 2020.

/ritzau/